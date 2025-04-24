Κωνσταντινούπολη: Οι φόβοι για μετασεισμούς

Συνεχίζονται και σήμερα οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη. Ένας μετασεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών έγινε αισθητός στις 7:21 σήμερα το πρωί. Πάνω από 185 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής που κυμαίνονται από 4 έως 5 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Υγείας στους 236 έχουν φτάσει οι τραυματίες από τους οποίους οι 173 είναι στην Κωνσταντινούπολη. Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από κτίρια λόγω πανικού. Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων.



Οι Κωνσταντινουπολίτες πέρασαν τη νύχτα στην ύπαιθρο καθώς η Νομαρχία της Κωνσταντινούπολης είχε ανακοινώσει από χθες ότι «οι αυλές των σχολείων μας, τα γυμναστήρια και τα τζαμιά έχουν ανοίξει για χρήση των πολιτών που δεν θέλουν να περάσουν τη νύχτα στα σπίτια τους λόγω του φόβου για σεισμούς».

Ο τούρκος πρόεδροςέφτασε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη και είχε νωρίς το πρωί σύσκεψη με αρμόδιους υπουργούς και αξιωματούχους στο κέντρο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD). Απών ο αναπληρωτής Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ενώ ο πρώην δήμαρχοςβρίσκεται στη φυλακή. Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ως κράτος, θα συνεχίσουμε να παραμένουμε σε επιφυλακή όλο το 24ωρο με όλες τις μονάδες μας και να εργαζόμαστε για το έθνος μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές, συμφορές, ατυχήματα και προβλήματα».Στο μεταξύ τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται αναλυτικά στον κίνδυνο ενός επικείμενου μεγάλου σεισμού. Τούρκοι σεισμολόγοι προβλέπουν ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή θα συνεχιστεί για 2-3 χρόνια και θεωρούν πολύ πιθανό να προκληθεί τσουνάμι στη θάλασσα του Μαρμαρά που θα φτάσει τα 3 μέτρα. Ο κορυφαίος τούρκος σεισμολόγοςυπογράμμισε ότι ο χθεσινός σεισμός των 6,2 Ρίχτερ δεν ήταν ο αναμενόμενος μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Ο πραγματικός σεισμός, είπε, θα είναι πάνω από 7 Ρίχτερ. Ο Γκιορούρ συνέστησε να ληφθούν προφυλάξεις όσο δεν υπάρχει σεισμός. «Πρώτα η κυβέρνηση, μετά ο δήμος και ο λαός πρέπει να δουλέψουν χέρι-χέρι για να προετοιμάσουν την πόλη. Αστικός μετασχηματισμός δεν σημαίνει κατασκευή κτιρίων. Μια αντισεισμική πόλη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», είπε ο καθηγητής Νατζί Γκιορούρ ο οποίος έχει συχνά επικρίνει τις αρχές για έλλειψη σωστού προγραμματισμού για την αντιμετώπιση μεγάλων σεισμών όπως της Νικομήδεια το 1999 και του Χατάι το 2023.

