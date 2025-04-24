Ζελένσκι προς Λευκό Οίκο: Η δική μας υπομονή εξαντλείται

Το ξέσπασμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσαν οι επικρίσεις του Λευκού Οίκου.

Ο Ζελένσκι απάντησε σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είπε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ “χάνει την υπομονή του”.

"Δεν ξέρω τι συμβαίνει με κάποιους άλλους, αλλά η υπομονή των Ουκρανών θα εξαντληθεί. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που δεχόμαστε επίθεση - κανείς άλλος. Δεν το εύχομαι αυτό σε κανέναν, αλλά είμαστε εμείς που χτυπιόμαστε από ρωσικούς πυραύλους" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Τη στιγμή που η Ρωσία περνάει σχεδόν στο απυρόβλητο, η Αμερικανίδα αξιωματούχος ισχυρίστηκε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κινείται σε λάθος κατεύθυνση στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι εκνευρισμένος με τον ρυθμό των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, σημείωσε.

"Ο πρόεδρος είναι εκνευρισμένος. Η υπομονή του εξαντλείται. Θέλει να κάνει ό,τι είναι σωστό για τον κόσμο. Θέλει να δει ειρήνη. Θέλει να δει τις δολοφονίες να σταματούν, αλλά χρειάζεται και οι δύο πλευρές του πολέμου να είναι πρόθυμες να το κάνουν" ανέφερε χαρακτηριστικά η Λέβιτ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Και δυστυχώς, πρόσθεσε, ο πρόεδρος Ζελένσκι φαίνεται να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.