Στους στενούς δεσμούς που είχε με το καθεστώς Πούτιν -τουλάχιστον μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν Εθνικός Συναγερμός (RN), αναφέρεται δημοσίευμα της γαλλικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Mediapart.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι τόσο η Μαρίν Λεπέν όσο και παλαιότερα ο πατέρας της είχαν εξασφαλίσει ρωσικά δάνεια για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών του κόμματος τους, καθώς και τις εξαιρετικά συχνές επαφές που είχαν στη Μόσχα τόσο με τον Πούτιν όσο και με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, η ιστοσελίδα αναφέρει ότι κατά το παρελθόν τουλάχιστον δεκαπέντε υποψήφιοι του RN συμμετείχαν σε αποστολές εκλογικών παρατηρητών στη Ρωσία ή στην Κριμαία, που συνήθως ήταν χρηματοδοτούμενες από τη Ρωσία και είχαν επικριθεί ως αποστολές νομιμοποίησης των αμφιλεγόμενων εκλογικών διαδικασιών του καθεστώτος Πούτιν.

Στο ίδιο δημοσίευμα, επισημαίνεται επίσης ότι παρά την καταδίκη της εισβολής το 2022, η Λεπέν παρέμεινε κατά βάση ευνοϊκή προς τη Ρωσία, αντιτιθέμενη στις ενεργειακές κυρώσεις και στην αποστολή επιθετικών όπλων στην Ουκρανία. Αναφέρεται τέλος ότι υποψήφιοι του RN, όπως ο Πιέρ Ζεντιγιέ και ο Ζακ Μιάρ πρόβαλλαν και προβάλλουν φιλορωσικές απόψεις και αναπτύσσουν ποικίλες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας το καθεστώς του Πούτιν σε διάφορα επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.