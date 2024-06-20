Η Νάπολη έχει καλυφθεί από στάχτη εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς

Μεγάλο μέρος της Νάπολης έχει καλυφθεί σήμερα από ένα στρώμα στάχτης από τεράστια πυρκαγιά που μαίνεται από χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο λόφο Καμαλντόλι αυτής της πόλης λιμάνι στη νότια Ιταλία.

Συνοικίες της πόλης, περιλαμβανομένου του ιστορικού κέντρου της, έχουν καλυφθεί από μαύρη και γκρίζα στάχτη, σαν πούδρα, που προέρχεται από το δάσος του λόφου αυτού που βρίσκεται στα περίχωρα της Νάπολης. Ο δήμαρχος Γκαετάνο Μανφρέντι δήλωσε πως η πυρκαγιά οφείλεται «πιθανόν σε εμπρησμό» και υπογράμμισε την ανάγκη «να προστατεύσουμε τη δασική κληρονομιά μας».

Πυροσβεστικά αεροπλάνα Canadair συμμετέχουν στις προσπάθειες για κατάσβεση της πυρκαγιάς και η κατάσταση φέρεται να βελτιώνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

