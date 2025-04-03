Άλλη μία ηθοποιός απολύθηκε από την τουρκική κρατική τηλεόραση TRT, επειδή υποστήριξε το 24ωρο μποϊκοτάζ σε όλες τις αγορές προϊόντων που κήρυξαν οι φοιτητές και στήριξε η αντιπολίτευση εναντίον των πρακτικών της κυβέρνησης του Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για την Başak Gümülcinelioğlu από τη σειρά "Muhabir".

Η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας TRT ανακοίνωσε χτες πως απολύθηκε η ηθοποιός Αybuke Pusat, που πρωταγωνιστούσε στη σειρά Teskilat που κάνει αναφορά στη ΜΙΤ.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρεμ Ιμάμογλου, εμφανίστηκε μια νέα μορφή αντίστασης, στην αρχή μέσα από πανεπιστήμια, που σύντομα απέκτησε τεράστια δυναμική, σε βαθμό που οδήγησε κυβερνητικούς, εμπορικούς και οικονομικούς παράγοντες της Τουρκίας να συσκέπτονται για το πώς θα την καταστείλουν. Η αρχική ιδέα ήταν να σταματήσει ο κόσμος να αγοράζει προϊόντα που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ. Μέσα στην παραζάλη των διαδηλώσεων, το κίνημα αυτό για ένα μποϊκοτάζ κατανάλωσης έπιασε, ιδιαίτερα στους φοιτητές που άρχισαν να πηγαίνουν στις σχολές τους, αλλά να μην παρακολουθούν μαθήματα, ούτε να πίνουν καφέ από τις καντίνες.

Το κόμμα της αντιπολίτευση στην Τουρκία, του Οζγκιούρ Οζέλ κυκλοφόρησε λίστα με είδη προς αποφυγή, όπως πολυεθνικές αλυσίδες καφέ, ρούχων, σουπερμάρκετ, και γενικά όλα τα brands που διαφημίζονται από φιλοκυβερνητικά κανάλια ή έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση. Οι τεράστιες διαδηλώσεις μπροστά από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης σταμάτησαν την περασμένη εβδομάδα με εκατοντάδες συλλήψεις και προφυλακίσεις.

