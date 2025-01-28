Σειρά μέτρων για τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου του Λούβρου και τη χρηματοδότηση των έργων που πρέπει να γίνουν ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει μία δεύτερη πύλη εισόδου των επισκεπτών του Λούβρου, πέραν αυτής που ήδη υπάρχει, αλλά και ότι η Τζοκόντα θα εκτίθεται πλέον σε ειδικό εκθεσιακό χώρο τον οποίο θα μπορεί κανείς να τον επισκεφθεί μόνο εφόσον έχει προμηθευτεί ειδικό εισιτήριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για τους ξένους τουρίστες που δεν προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ και ότι στόχος είναι ο αριθμός των επισκεπτών του Λούβρου να ανέλθει σταδιακά στα 12 εκατομμύρια έναντι 8,7 εκατομμύρια που ήταν το 2024.

Ως προς το συνολικό κόστος των έργων που θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα 12 χρόνια στο Λούβρο ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε ότι θα είναι της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

