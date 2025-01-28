Ένα ταξίδι στη Γαλλία ισούται με την επίσκεψη στο Λούβρο, ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου. Αλλά η περιήγηση στο μεγαλύτερο πολιτιστικό αξιοθέατο του Παρισιού έχει μετατραπεί πλέον σε μια «σωματική δοκιμασία», με τους επισκέπτες να βγαίνουν εξαντλημένοι και ζαλισμένοι λόγω του πλήθους κόσμου.

Όπως αναφέρει στην Guardian η Μίριαμ, μια 65χρονη καθηγήτρια, ταξίδεψε από το Βέλγιο με τον σύζυγό της για να δει η 12χρονη εγγονή τους από κοντά τη Μόνα Λίζα, αλλά έφυγαν απογοητευμένοι από το Λούβρο. «Νομίζω ότι το Λούβρο είναι θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Δεν θα ξαναέρθουμε», λέει.

Η οικογένεια είχε στριμωχτεί μέσα σε ένα τεράστιο πλήθος τη Δευτέρα που ήθελε να ρίξει μια ματιά στο αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η αίθουσα όπως λένε είναι κακοσχεδιασμένη και δεν ελέγχεται η ροή των επισκεπτών. Και η περιήγηση στο μουσείο ήταν δύσκολη και έλλειψη σήμανσης τους μπέρδευε. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι. Πολλά δωμάτια δεν είναι αριθμημένα. Το προσωπικό είναι πολύ φιλικό, αλλά νιώθεις ότι είναι περισσότερο εκεί για να δείξουν στον κόσμο τον δρόμο παρά για να προστατεύσουν τους πίνακες», συνέχισε η Μίριαμ.

«Στη συνέχεια, υπάρχει η αναμονή για να μπούμε μέσα. Είχαμε εισιτήρια με χρονομετρημένες θέσεις, αλλά και πάλι έπρεπε να περιμένουμε 45 λεπτά έξω. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι χρειαζόμασταν ξεχωριστά εισιτήρια για την προσωρινή έκθεση και ήταν sold out», τονίζει.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στο Μουσείο του Λούβρου, στην οποία θα αποκαλύψει τις λεπτομέρειες της νέας επένδυσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεγάλη αναμόρφωση - ακόμη και μια πιθανή πρόσθετη είσοδο στο μουσείο.

Αλλά οι εργασίες που απαιτούνται είναι τεράστιες και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη σοβαρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα τέχνης στον πλανήτη και το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο, το Λούβρο, προσελκύει περισσότερους από 8 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως.

Όταν εκσυγχρονίστηκε τη δεκαετία του 1980, σχεδιάστηκε για να υποδέχεται 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ωστόσο τώρα εξυπηρετεί υπερδιπλάσιο αριθμό επισκεπτών και αγχώνει όλο και περισσότερο τους επισκέπτες του.

Την Τρίτη, μια 74χρονη κλινική ψυχολόγος από το Παρίσι, η οποία δήλωσε ότι είναι τακτική επισκέπτρια του Λούβρου εδώ και 40 χρόνια, βγήκε από τη δημοφιλή περιοδική έκθεση «Figures of the Fool», νιώθοντας εξουθενωμένη. «Φεύγω σε κατάσταση ακραίας κόπωσης και έχω ορκιστεί να μην το ξαναεπισκεφτώ ποτέ», ανέφερε.

«Ο θόρυβος είναι τόσο ανυπόφορος κάτω από τη γυάλινη πυραμίδα- μοιάζει με δημόσια πισίνα. Ακόμα και με χρονομετρημένο εισιτήριο, πρέπει να περιμένεις μια ώρα έξω. Δεν μπορώ να το κάνω πια. Τα μουσεία υποτίθεται ότι είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι πια διασκεδαστικό. Δεν υπάρχει καμία ευχαρίστηση να έρχεσαι εδώ πια. Και για να βγεις έξω αναγκάζεσαι να περπατήσεις σε όλο το μήκος μιας εμπορικής στοάς για να αναγκάσεις τους ανθρώπους να αγοράσουν πράγματα. Τα εμπορικά συμφέροντα έχουν καταλάβει τα πάντα», τόνισε.

Ο διευθυντής του Λούβρου, Laurence des Cars, ανέφερε σε ένα καταδικαστικό σημείωμα προς τον υπουργό Πολιτισμού αυτό το μήνα ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κάτω από τα διεθνή πρότυπα, ότι οι επισκέψεις δεν είναι εύκολες και περιλαμβάνουν μεγάλες αναμονές και ότι το κτίριο ήταν σε κακή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων διαρροών και κακού ελέγχου της θερμοκρασίας.

Παρά τις επενδύσεις σε νέα φυλάκια του Λούβρου, το τεράστιο μουσείο του Παρισιού έχει να ανακαινιστεί εδώ και δεκαετίες.

Ο Μακρόν, ο οποίος επέλεξε το Λούβρο ως σκηνικό για τη νικητήρια ομιλία του στις προεδρικές εκλογές του 2017, αποφάσισε να αντιμετωπίσει προσωπικά την κρίση.

Μετά την πρόσφατη ανακαίνιση του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, πέντε χρόνια μετά τις ζημιές που υπέστη από πυρκαγιά, το Μουσείο του Λούβρου θα μπορούσε να είναι το επόμενο έργο κληρονομιάς του Μακρόν, καθώς επιδιώκει να επικεντρωθεί σε θέματα που θα μπορούσαν να ενώσουν τη βαθιά διχασμένη πολιτική τάξη και τους ψηφοφόρους.

«Το Λούβρο είναι το μουσείο με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο, αξίζει όλη μας τη φροντίδα», σχολίασε αξιωματούχος των Ηλυσίων.

Μια άλλη πηγή των Ηλυσίων δήλωσε: «Η κατάσταση είναι επείγουσα και το Λούβρο είναι η κοινή μας κληρονομιά. Η δύναμη της Γαλλίας τα επόμενα χρόνια είναι η ικανότητά της να επιδεικνύει την ανεξαρτησία της σε μια σειρά θεμάτων, ιδίως ως πολιτιστική εξαίρεση».

Το Λούβρο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για τη διπλωματία και την ήπια ισχύ από αρκετούς προέδρους, θεωρείται πολύ σημαντικό για να αφεθεί στην τύχη του.

Μια 40χρονη φυσιοθεραπεύτρια από την Άγκυρα της Τουρκίας, η οποία είχε επισκεφθεί το μουσείο με τα παιδιά της, απόλαυσε την ισλαμική τέχνη και αψήφησε τα πλήθη για τη Μόνα Λίζα. «Τα έργα τέχνης ήταν όμορφα», είπε, αλλά παραδέχτηκε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτερες πληροφορίες και σήμανση, περισσότερες τουαλέτες και, ιδανικά, λιγότερες ουρές.

Η Βερονίκ, συνταξιούχος από το Παρίσι, ανέφερε για την εμπειρία της: «Το Λούβρο είναι τόσο τεράστιο. Πήγα πρόσφατα στο Musée d'Orsay και, αν και είναι επίσης δημοφιλές, μου φάνηκε πιο προσιτό και πιο ανθρώπινο - πολύ λιγότερο τρελό από το Λούβρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.