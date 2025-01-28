Δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση περιπολίας πάνω από τα ουδέτερα ύδατα του Αρκτικού ωκεανού, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η πτήση, στην οποία συμμετείχαν δύο βομβαρδιστικά τύπου Tu-160, διήρκεσε περισσότερες από 11 ώρες σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δείτε βίντεο:

‼️🇷🇺☢️✈️ Two #Russian Tu-160 strategic missile carriers perform scheduled flights in airspace over the neutral waters of the Arctic Ocean.



The flight duration was more than 11 hours. Long-Range Aviation crews regularly fly over the international waters of the Arctic, North… pic.twitter.com/PutWZaRMcK — Maimunka News (@MaimunkaNews) January 28, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

