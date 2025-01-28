Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση περιπολίας πάνω από τον Αρκτικό ωκεανό - Δείτε βίντεο

Η πτήση, στην οποία συμμετείχαν δύο βομβαρδιστικά τύπου Tu-160, διήρκεσε περισσότερες από 11 ώρες σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Ρωσικό βομβαρδιστικό

Δύο ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση περιπολίας πάνω από τα ουδέτερα ύδατα του Αρκτικού ωκεανού, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η πτήση, στην οποία συμμετείχαν δύο βομβαρδιστικά τύπου Tu-160, διήρκεσε περισσότερες από 11 ώρες σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία ωκεανός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark