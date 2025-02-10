Ταυτοποιήθηκε επισήμως από την εισαγγελία ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ορεμπρό της Σουηδίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 10 άνθρωποι.

«Ο εισαγγελέας ζήτησε από την αστυνομία να αναλάβει την προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό με πυροβολισμούς σε κέντρο εκπαίδευσης του Ορεμπρό διότι ο δράστης ταυτοποιήθηκε αλλά έχει πεθάνει», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία χωρίς να κατονομάζει τον δράστη.

Όταν ρωτήθηκε για το όνομα του δράστη από την εφημερίδα Expressen, η εισαγγελέας Ελίζαμπεθ Άντερσον επιβεβαίωσε ότι ήταν ο 35χρονος, Ρίκαρντ Άντερσον, όπως είχαν γνωστοποιήσει τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

The Orebro shooter named as Rickard Anderson. The suspect was described as a loner, friendless and shy by Swedish media. pic.twitter.com/GW0NkDrXHO — Tam Hussein (@tamhussein) February 5, 2025

Το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης, ο Άντερσον εισέβαλλε οπλισμένος στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Risbergska στο Ορεμπρό, μια πόλη στην κεντρική Σουηδία με περίπου 130.000 κατοίκους, ανοιξε πυρ και σκότωσε 10 ανθρώπους.

Ο 35χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης ζούσε απομονωμένος, ήταν άνεργος και έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα, έδρασε μόνος του και αυτοκτόνησε μετά την επίθεση.

Αγνωστα ακόμα τα κίνητρα της επίθεσης - Αλλοδαποί τα περισσότερα θύματα

Έξι ημέρες μετά το μακελειό, τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα. Δεν έχουν βρεθέι στοιχεία , όπως πχ «μανιφέστα», που

Ο Άντερσον είχε φοιτήσει στο παρελθόν στο κέντρο εκπαίδευσης, με την τελευταία ημερομηνία εγγραφής του να χρονολογείται το 2021.

Η εθνικότητα των θυμάτων – επτά γυναικών και τριών ανδρών ηλικίας 28 με 68 ετών που διέμεναν στο Ορεμπρό- δεν έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο SVT, οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί.

«Προέρχονταν από διάφορες περιοχές του κόσμου και είχαν διαφορετικά όνειρα», υπογράμμισε την Κυριακή ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον στη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος.

«Φοιτούσαν στο σχολείο για να θέσουν τις βάσεις για ένα μέλλον, το οποίο τώρα τους εκλάπη», πρόσθεσε και τόνισε ότι κατανοεί την ανησυχία «των ανθρώπων με καταγωγή από το εξωτερικό που δηλώνουν ότι νιώθουν ιδιαίτερα ευάλωτοι».

Η πρεσβεία της Συρίας στη Στοκχόλμη έχει εκφράσει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες δύο Σύρων, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Μία γυναίκα από τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αυτής, το οποίο επεσήμανε ότι βασίζεται σε πληροφορίες που του δόθηκαν από τις οικογένειες των προσώπων αυτών που ζούσαν στο Ορεμπρό.

Πηγή: skai.gr

