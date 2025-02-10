Μια… μαϊμού κατηγορείται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα, καθώς σκαρφάλωσε σε σταθμό παραγωγής ενέργειας και πείραξε την εγκατάσταση.

Η διακοπή ρεύματος έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, με τον υπουργό Ενέργειας της χώρας Kumara Jayakody να ανακοινώνει πως: «Μια μαϊμού ήρθε σε επαφή με τον μετασχηματιστή του δικτύου μας, προκαλώντας ανισορροπία στο σύστημα ηλεκτροδότησης».

Οι μηχανικοί έσπευσαν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στη νησιωτική χώρα των 22 εκατομμυρίων κατοίκων, δίνοντας προτεραιότητα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία και εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού.

Ενώ ορισμένες περιοχές ανέκτησαν το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε λίγες ώρες, πολλά νοικοκυριά χωρίς γεννήτριες παρέμειναν στο σκοτάδι μέχρι αργά τη νύχτα.

Μέσω των social media οι κάτοικοι της Σρι Λάνκα διακωμώδησαν την αστεία αυτή διακοπή ρεύματος ενώ άλλοι υπογράμμισαν το πόσο ευαίσθητο είναι το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Σρι Λάνκα, το οποίο έπεσε, λόγω μιας μαϊμούς.

«Μια μαϊμού = απόλυτο χάος. Μήπως είναι ώρα να επανεξετάσουμε τις υποδομές;» έγραψε ένας χρήστης. «Μόνο στη Σρι Λάνκα μπορεί μια μαϊμού να διακόψει την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας», αστειεύτηκε ένας άλλος, όπως αναφέρει η Guardian.

Πέρα από τα memes, η διακοπή αυτή αναδεικνύει και τα προβλήματα της χώρας στην ενεργειακή ασφάλεια. Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας είναι απαρχαιωμένο και ευάλωτο σε διαταραχές.

«Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση που θα μπορούν να γίνονται συχνές διακοπές ρεύματος σε όλο το νησί, εάν υπάρξει διαταραχή σε μια από τις γραμμές μας», ανέφερε ένας ανώτερος μηχανικός στην Daily Mirror.

Η Σρι Λάνκα έχει αντιμετωπίσει ενεργειακά προβλήματα και στο παρελθόν. Το 2022, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, οι συνεχείς διακοπές ρεύματος έγιναν μια ζοφερή πραγματικότητα, καθώς η έλλειψη καυσίμων ανάγκασε τις αρχές να παρέχουν ρεύμα για 13 ώρες την ημέρα.

Το Ceylon Electricity Board ζήτησε συγγνώμη για το μπλακάουτ της Κυριακής, αλλά δεν εξήγησε πώς ένα περιστατικό θα μπορούσε να έχει τόσο εκτεταμένες επιπτώσεις. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη της μαϊμούς.

Οι μαϊμούδες προκαλούν πονοκέφαλο στη Σρι Λάνκα καθώς αυξάνεται ραγδαία ο πληθυσμός τους. Καθώς οι άνθρωποι καταπατούν τις δασικές περιοχές, τα ζώα εισβάλλουν στα χωριά σε αναζήτηση τροφής και έτσι καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Ο αριθμός των μαϊμούδων εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων στο νησί.

Πηγή: skai.gr

