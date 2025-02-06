Πολλά τουφέκια εντόπισε η αστυνομία της Σουηδίας στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων του Ορεμπρό, όπου ένοπλος σκότωσε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους την Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.Σύμφωνα με το TV4, σε αυτό το κέντρο εκπαίδευσης παραδίδονταν μαθήματα σουηδικών για μετανάστες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TV4 μετέδωσε βίντεο που τράβηξε μαθητής του κέντρου εκπαίδευσης ο οποίος είχε κρυφτεί στις τουαλέτες. Σε αυτό ακούγονται πυροβολισμοί και στη συνέχεια ένας άνθρωπος να φωνάζει «θα φύγετε από την Ευρώπη!».

Here’s a video of the perpetrator, Rickard Andersson, in yesterday’s school/adult education centre mass shooting in Orebro, Sweden shouting: “You will be out of Europe!” while carrying out the massacre. pic.twitter.com/tUNXyCDVYV — LeanneSpurs 🇬🇧 (@LeanneSpurs) February 6, 2025

Προς το παρόν οι σουηδικές αρχές έχουν επισημάνει ότι ο δράστης δεν φαίνεται να είχε «ιδεολογικά κίνητρα», ενώ η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δράστη ούτε τον αριθμό των τραυματιών.

Παράλληλα εργάζεται για την επίσημη ταυτοποίηση των νεκρών. «Μένει να γίνει πολλή δουλειά και δεν έχουν ταυτοποιηθεί οριστικά όλοι», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Βρήκαμε πολλά όπλα»

«Βρήκαμε πολλά όπλα, πρόκειται για μεγάλα όπλα, δηλαδή τουφέκια», δήλωσε κπρόσωπος της αστυνομίας. «Είναι όπλα για τα οποία υπάρχει άδεια και μπορούν να συνδεθούν με τον ύποπτο δράστη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον σουηδικό Τύπο, ο δράστης του μακελειού, που πιθανόν αυτοκτόνησε, είχε άδεια για τέσσερα κυνηγετικά τουφέκια.

Η Aftonbladet πρόσθεσε ότι ο δράστης φέρεται να έκρυψε τα όπλα σε μια θήκη κιθάρας και φέρεται, πριν το μακελειό, να πήγε σε μια από τις τουαλέτες του κέντρου εκπαίδευσης για να αλλάξει ρούχα και να φορέσει στολή παραλλαγής.

Ποιος ήταν ο δράστης

Ο δράστης, τον οποίο ο σουηδικός Τύπος ταυτοποίησε ως τον Ρίκαρντ Άντερσον, 35 ετών, ήταν «προφανώς αποφασισμένος και είχε πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα», υπογράμμισε χθες Τετάρτη η αστυνομία.

Ο άνδρας, που ήταν άνεργος και ζούσε απομονωμένος, είχε ψυχολογικά προβλήματα, σημείωσαν μέσα ενημέρωσης της Σουηδίας.

Όπως έγραψαν οι εφημερίδες Expressen και Aftonbladet, επικαλούμενες οικείους του δράστη, ο 35χρονος είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια και τους φίλους του.

Σήμερα αναμένεται να δοθεί νέα συνέντευξη Τύπου, στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

