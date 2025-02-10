Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα ότι θα αντιδράσει προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επικείμενους δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, αλλά είπε ότι δεν θα απαντήσει μέχρι να έχει αποσαφηνίσεις των μέτρων.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή, πως θα επιβάλει νέους δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ, σε άλλη μια κλιμάκωση της αναδιαμόρφωσης της εμπορικής πολιτικής του.

Η Ευρώπη δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση όσον αφορά επιπλέον δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ και δεν θα απαντήσει σε «γενικές ανακοινώσεις» χωρίς να έχει λεπτομέρειες ή γραπτή αποσαφήνιση.

Διαβάστε σχετικά: Πώς πρέπει οι Ευρωπαίοι να απαντήσουν στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ

«Η ΕΕ δεν βλέπει καμία δικαιολόγηση για την επιβολή δασμών στις εξαγωγές της. Θα αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών από αδικαιολόγητα μέτρα», ανέφερε σε ανακοίνωση η Επιτροπή.

Η κίνηση του Τραμπ, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αντικατοπτρίζει την ενέργειά του κατά την πρώτη θητεία του να επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα από πολλές χώρες και δασμούς 10% στο αλουμίνιο. Για την ΕΕ, η κίνηση αυτή αντιπροσώπευε 6,4 δισ. ευρώ σε αξία εξαγωγών.

Η ΕΕ απάντησε το 2018 επιβάλλοντας μια αρχική δέσμη δασμών αξίας 2,8 δισ. ευρώ σε προϊόντα από τις ΗΠΑ, του μπέρμπον και των μοτοσικλετών Harley Davidson περιλαμβανομένων. Σχεδίαζε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς αξίας 3,6 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα έπειτα από τρία χρόνια.

Μέχρι τότε, ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αναστείλουν τους αμερικανικούς δασμούς και τα ευρωπαϊκά αντίμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.