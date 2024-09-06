Έφηβος 14 ετών άκουσε χθες Πέμπτη να του απαγγέλλονται κατηγορίες για τον φόνο το πρωί της προηγουμένης δυο συμμαθητών του και δυο εκπαιδευτικών μέσα στο λύκειο όπου φοιτούσε, στην Τζόρτζια, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Η σφαγή προστέθηκε στην ατελείωτη μακάβρια σειρά παρόμοιων τραγωδιών που καταγράφονται επί δεκαετίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, φαινόμενο που δεν έχει παρόμοιο σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου.

Ο έφηβος κατηγορείται για τέσσερις φόνους —δυο συνομίληκων συμμαθητών του, 39χρονου καθηγητή και 53χρονης καθηγήτριας, που δίδασκαν μαθηματικά— μέσα στο λύκειο Απαλάτσι, στη Γουάιντερ, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ατλάντας.

Το γραφείο έρευνας της πολιτείας, που ανακοίνωσε ότι θα δικαστεί ως ενήλικος, διευκρίνισε χθες ότι ο κατηγορούμενος θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου σήμερα.

«Η έρευνα (...) συνεχίζεται», ανέφερε η υπηρεσία μέσω X. «Βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα της πολύ περίπλοκης έρευνας και η τήρηση των διαδικασιών είναι κεφαλαιώδης», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως χθες επρόκειτο να γίνει νεκροψία-νεκροτομή των θυμάτων.

Οι τραγωδίες αυτής της φύσης επαναλαμβάνονται αέναα στις ΗΠΑ, όπου κυκλοφορούν περισσότερα όπλα απ’ ό,τι κάτοικοι και το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την αγορά και την κατοχή ακόμη και πολεμικών όπλων είναι εντυπωσιακά χαλαρό.

Όπως μετέδωσε χθες το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε προχθές ήταν τουφέκι τύπου AR-15, όπως συμβαίνει συχνά σε τραγωδίες αυτού του είδους, το οποίο του είχε κάνει δώρο ο πατέρας του.

Ο 54χρονος πατέρας έχει πλέον συλληφθεί.

Το ζήτημα της γονεϊκής ευθύνης για εγκλήματα ανηλίκων προβάλλεται ολοένα πιο έντονα το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ.

«Πώς είναι δυνατόν να έχεις τουφέκι εφόδου στο σπίτι, να μην το έχεις κλειδωμένο και το παιδί σου να ξέρει πού είναι;», διερωτήθηκε ρητορικά χθες ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Πρέπει να φροντίσουμε να λογοδοτούν γονείς που επιτρέπουν στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση σε όπλα», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, οι γονείς εφήβου ο οποίος σκότωσε τέσσερις μαθητές στο λύκειο όπου φοιτούσε, στο Μίσιγκαν, καταδικάστηκαν να εκτίσουν κάθειρξη δέκα ως δεκαπέντε ετών, απόφαση δίχως προηγούμενο, που προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα.

Δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών θέλει ενίσχυση των ελέγχων ως προς την αγορά και την κατοχή όπλων — ιδέα στην οποία αντιστέκεται σθεναρά το πανίσχυρο λόμπι των όπλων NRA.

Αξιοσημείωτο στην υπόθεση της σφαγής στο λύκειο: τον Μάιο του 2023, ο έφηβος, τότε μόλις 13 ετών, όπως και ο πατέρας του, ανακρίθηκαν από την αστυνομία σχετικά με απειλές για επίθεση σε σχολείο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης· όμως δεν δόθηκε συνέχεια, καθώς δεν θεωρήθηκε πως υπήρχε εύλογη αιτία, γνωστοποίησε το FBI.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

