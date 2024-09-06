Εκκληση Μπλίνκεν σε Ισραήλ και Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν παρότρυνε χθες Πέμπτη για άλλη μια φορά το Ισραήλ και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς να οριστικοποιήσουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας την εκτίμηση της κυβέρνησής του πως τα ζητήματα που εκκρεμούν έχουν διευθετηθεί κατά το 90%.

«Επαφίεται (...) στα δυο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για τα εναπομείναντα ζητήματα», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αϊτή. «Αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στον δρόμο της εξομάλυνσης» των σχέσεων του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, είπε επίσης, κάτι που κατ’ αυτόν θα μπορούσε να γίνει προτού τερματιστεί η θητεία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.