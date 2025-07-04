Μαίνονται πυρκαγιές στην ανατολική Γερμανία

Μετά το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γερμανία, σοβαρές πυρκαγιές ξέσπασαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με επίκεντρο την περιοχή Γκόρισχαϊντε, καταγράφοντας το μεγαλύτερο συμβάν των τελευταίων 30 ετών.

Μάχη με τις φλόγες στη Γκόρισχαϊντε

Η πυρκαγιά στη Γκόρισχαϊντε, που εκτείνεται μεταξύ Βρανδεμβούργου και Σαξονίας, ξέσπασε την περασμένη Τρίτη και συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 2.000 στρέμματα καμένης γης, αλλά, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής, η έκταση ξεπερνά τα 10.000 στρέμματα.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση των συνεργείων είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πρόκειται για παλιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπου ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα πυρομαχικών, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκένωση τριών οικισμών: Χάιντεχοϊζερ, Νόιντορφ, αλλά και τμημάτων του οικισμού Λίχτενζεε. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στους περίπου 100 κατοίκους της περιοχής Βίλκνιτς, μεταξύ των οποίων και 45 άτομα με σοβαρές αναπηρίες από τοπικό οίκο ευγηρίας. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και αστυνομικοί από Βρανδεμβούργο και Σαξονία έχουν κινητοποιηθεί, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς αναγνωριστικές πτήσεις για την καταγραφή των εστιών φωτιάς.

Εξάπλωση των πυρκαγιών στη νότια Θουριγγία

Οι πυρκαγιές έχουν πλέον εξαπλωθεί και στη νότια Θουριγγία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Δασικής Αρχής της Θουριγγίας στο πρακτορείο dpa, «πρόκειται για τις χειρότερες πυρκαγιές που συνέβησαν στο ομόσπονδο κρατίδιό μας από το 1993». Εκτιμάται ότι περίπου 2.500 στρέμματα δασικής έκτασης καίγονται κοντά στον δήμο Γκέσελντορφ.

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση

Δασικές εκτάσεις έχουν καταστραφεί και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Γερμανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πυρκαγιά κοντά στο Γιούτερμπογκ, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη κινητοποίηση, αν και πρόλαβε να κατακάψει 1.650 στρέμματα, σημαντικά λιγότερα από τα 6.880 στρέμματα που είχαν κατακαεί πέρυσι στην ίδια περιοχή.

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

