Λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στο κέντρο κράτησης μεταναστών «Αλκατραζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να στέλνει χθες 200 πεζοναύτες στην πολιτεία για να βοηθήσουν την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στις επιχειρήσεις της.

«Περίπου 200 πεζοναύτες (...) κινούνται προς τη Φλόριντα» για να υποστηρίξουν την ICE, γνωστοποίησε με ανακοίνωση που εξέδωσε η Βόρεια Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων θα εκτελούν καθήκοντα αυστηρά άλλα θα σχετίζονται με τη διατήρηση της τάξης», δηλαδή «διοικητικά και επιμελητειακά», και «θα τους απαγορεύεται συγκεκριμένα να έρχονται σε άμεση επαφή με τα άτομα που τίθενται υπό προσωρινή κράτηση από την ICE», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι πεζοναύτες θα παραμένουν εξάλλου «μέσα στους χώρους της ICE».

Η ανάπτυξη αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς τέτοιων επιχειρήσεων που ζητήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, για να βοηθηθεί η ICE να θέσει σε εφαρμογή την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη μάχη κατά της μετανάστευσης.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενέκρινε επίσης την κινητοποίηση σχεδόν 700 στρατιωτών και αναπτύξεις στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, στο νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τον Ιούνιο ο ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε στείλει 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες στο Λος Άντζελες, ως απάντηση σε διαδηλώσεις κατά των επιδρομών της ICE.

Τοπικοί αξιωματούχοι είχαν επικρίνει την προσφυγή στον στρατό, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε απαραίτητη για να προστατευθούν τα κτίρια και τα μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

