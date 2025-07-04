Εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς για εκεχειρία, ο Τραμπ φέρεται να προσφέρει δέσμευση για τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πιθανόν θα είναι γνωστή μέσα στις επόμενες 24 ώρες η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση που της επιδόθηκε μέσω της Αιγύπτου και του Κατάρ για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς το Ισραήλ και οι μεσολαβητές περιμένουν την απάντηση της Χαμάς την Παρασκευή στην τελευταία πρόταση για απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσφέρει στην παλαιστινιακή ομάδα άμεση εγγύηση ότι θα παραμείνει προσηλωμένος στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μαίνεται από τον Οκτώβριο του 2023.

Όπως αναφέρει το Times of Israel, πιστεύεται ότι το Ισραήλ δέχεται έντονες πιέσεις από τις ΗΠΑ να επιτύχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ενόψει της επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Πηγές έχουν αναφέρει τις τελευταίες ημέρες ότι οι πλευρές είχαν δείξει ευελιξία σε όλα τα ζητήματα, αλλά παρέμειναν κολλημένες στο ζήτημα του τερματισμού του πολέμου, με το Ισραήλ να επιμένει ότι θα είναι σε θέση να επαναλάβει την επίθεσή του εναντίον της Χαμάς και η τρομοκρατική ομάδα να απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία να τερματίσει οριστικά τις μάχες, οι οποίες ξεκίνησαν με την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Για να γεφυρώσουν τα χάσματα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, το Channel 12 News παρουσίασε μια εβραϊκή μετάφραση αυτού που περιέγραψε ως πιθανή διατύπωση του Τραμπ: Ο Τραμπ θα «δεσμευτεί ότι οι διαπραγματεύσεις για τους όρους τερματισμού του πολέμου θα συνεχιστούν ακόμη και μετά από μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία για τους όρους μιας μόνιμης κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μήνυμα του Τραμπ προς τη Χαμάς είναι ότι εάν συμφωνήσει με τη λεγόμενη πρόταση Γουίτκοφ, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων σε δύο φάσεις και 18 σορών σε τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια μιας 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν για την επίτευξη ενός διαρκούς τερματισμού της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρόταση περιέχει διαβεβαιώσεις από τους μεσολαβητές ότι και οι δύο πλευρές δεν θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, αν και ισραηλινές πηγές έχουν επιμείνει ότι δεν περιλαμβάνει δέσμευση του Ισραήλ να μην ανανεώσει τις εχθροπραξίες εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Ενόψει της επίσκεψης του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, το Ισραήλ είναι αισιόδοξο για την επίσημη απάντηση της Χαμάς και πιστεύει ότι οι συνομιλίες εκ του σύνεγγυς θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός ημερών, προσθέτει το δημοσίευμα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι συζητά την πρόταση για κατάπαυση του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ με άλλες παλαιστινιακές ομάδες και ότι θα υποβάλει την απάντησή της στους μεσολαβητές μόλις ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.

Η ανακοίνωση έγινε μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις οποίες η τρομοκρατική ομάδα είχε δώσει «θετική απάντηση» στην πρόταση.

