Την ψήφιση του εμβληματικού του «μεγάλου όμορφου νομοσχεδίου» χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ενθουσιασμό, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο δώρο γενεθλίων για την Αμερική», λίγες ώρες πριν τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, που υποτίθεται πως σηματοδοτούσε την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ το 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέτρεψε το γεγονός σε προεκλογική συγκέντρωση, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς περί «νοθείας» στις εκλογές του 2020, επιτιθέμενος στα ΜΜΕ και σαρκάζοντας τον Τζο Μπάιντεν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, σε μια αναπάντεχη στροφή, ο Τραμπ υποστήριξε πως είναι πρόθυμος να επιτρέψει σε μετανάστες εργάτες να παραμείνουν στις ΗΠΑ, εφόσον οι αγρότες που τους απασχολούν εγγυηθούν για αυτούς. «Αν ένας αγρότης είναι πρόθυμος να εγγυηθεί για αυτούς, τότε μάλλον πρέπει να το δεχτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόλις μετά από μισή ώρα ομιλίας, αναφέρθηκε στους εορτασμούς του 2026, προαναγγέλλοντας μεταξύ άλλων μια «Μεγάλη Αμερικανική Έκθεση Πολιτειών», διοργάνωση αγώνα UFC εντός των χώρων του Λευκού Οίκου με 25.000 θεατές, καθώς και την τηλεοπτική σειρά αγώνων «Patriot Games» για μαθητές-αθλητές.

Το νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με οριακή πλειοψηφία περιλαμβάνει μόνιμη επέκταση των φοροαπαλλαγών του 2017, τεράστιες αυξήσεις δαπανών για το Πεντάγωνο και τη συνοριακή ασφάλεια, περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στα κουπόνια τροφίμων, ενώ καταργεί σταδιακά τα φορολογικά κίνητρα για τις καθαρές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κονγκρέσου, αναμένεται να αυξήσει το έλλειμμα κατά σχεδόν 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία δεκαετία.

«Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο δώρο γενεθλίων για την Αμερική από τη φαινομενική νίκη που πετύχαμε μόλις πριν λίγες ώρες», είπε ο Τραμπ, ενώπιον ενός κοινού που δεν γέμισε το χώρο στάθμευσης όπου διεξήχθη η συγκέντρωση.

«Μισώ τους νομοθέτες»

Κατά την υπεράσπιση του νομοσχεδίου, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε τραπεζικά στελέχη ως «shylocks» – όρος που έχει χαρακτηριστεί αντισημιτικός από την Anti-Defamation League. Όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως αγνοούσε τη σύνδεση του όρου με τον αντισημιτισμό: «Δεν το είχα ξανακούσει έτσι. Για μένα σημαίνει απλώς τοκογλύφος».

Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ πως το νομοσχέδιο αφαιρεί βασικές παροχές από τους πιο ευάλωτους και ενισχύει τους πλουσιότερους. Ο ίδιος, απαντώντας, δήλωσε: «Μόνο και μόνο επειδή με μισούν. Αλλά κι εγώ τους μισώ, το ξέρετε αυτό; Δεν τους αντέχω, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι μισούν τη χώρα μας».

Με ύφος θριαμβευτικό, συνέχισε: «165 μέρες από την έναρξη της διακυβέρνησης Τραμπ και η Αμερική βρίσκεται σε ασταμάτητη πορεία νικών όπως ποτέ ξανά στην ιστορία της προεδρίας».

Μεταξύ των θεμάτων που έθιξε ήταν οι πρόσφατες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι χαμηλότερες τιμές των αυγών, οι νέες εμπορικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ και η μείωση των μεταναστευτικών ροών από το Μεξικό.

Σε αναγνώριση των δυσκολιών που προκαλεί η έλλειψη εργατικών χεριών στον αγροτικό τομέα, υποσχέθηκε πως θα συνεργαστεί και με τον ξενοδοχειακό κλάδο για την εξεύρεση λύσεων.

Η ομιλία του διήρκεσε μία ώρα, σε θερμοκρασίες άνω των 32°C, μπροστά σε μερικές χιλιάδες υποστηρικτές του, πολλοί από τους οποίους φορούσαν καπέλα “Make America Great Again”, μπλουζάκια “Ultra MAGA” και κρατούσαν μαϊμουδάκια ντυμένα με μπλουζάκια Τραμπ. Πίσω του κυμάτιζαν 55 αμερικανικές σημαίες, ενώ προβαλλόταν βίντεο με τους Ιδρυτές της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο τραγουδιστής Λι Γκρίνγουντ υποδέχτηκε τον Τραμπ με το “God Bless the USA”.

Καθώς πλησιάζει η επέτειος της απόπειρας δολοφονίας του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, ο Τραμπ μιλούσε πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί. Ένας δυνατός θόρυβος τον διέκοψε, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Μάλλον είναι πυροτεχνήματα. Ελπίζω... Διάσημα τελευταία λόγια».

Η βραδιά έκλεισε με πυροτεχνήματα και το τραγούδι “YMCA”, αφήνοντας ικανοποιημένους τους παρευρισκόμενους.

«Δεν πίστευα ότι θα περνούσε, αλλά χαίρομαι που τα κατάφεραν», είπε ο 52χρονος Ρέι Σίμαν, υπάλληλος σε εταιρεία αερίου. «Δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά φαίνεται να ξεμπλοκάρει πολλά που κρατούσαν πίσω την Αμερική».

Ο Τρόι Ρέκτορ, 53 ετών, εργολάβος της κυβέρνησης, παραδέχτηκε: «Έχει σημεία που θα δυσαρεστήσουν και τις δύο πλευρές, αλλά η πλειοψηφία του νομοσχεδίου θα βοηθήσει όλη την Αμερική».

Η Μισέλ Κουν, 57 ετών, ψυχοθεραπεύτρια, πρόσθεσε: «Είχα ανάμεικτα συναισθήματα για το BBB, αλλά χαίρομαι που πέρασε, ώστε να διατηρηθούν οι φοροαπαλλαγές. Έβλεπα, παλιότερα που δούλευα στην κοινωνική εργασία, μετανάστες χωρίς χαρτιά να έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη που εγώ και άλλοι Αμερικανοί δεν είχαμε. Ίσως τώρα αλλάξει αυτό».

