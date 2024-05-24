Καθώς οι Ευρωεκλογές πλησιάζουν ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν η Γαλλία θα στηρίξει μια δεύτερη θητεία της Γερμανίδας Καγκελαρίου Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ώρα που οι σχέσεις Παρισιού - Βερολίνου είναι παγωμένες.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δεν έχει κρύψει την επιθυμία του ότι θέλει να δει τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι σε μια κορυφαία θέση στις Βρυξέλλες, αυτό που χρειάζεται να βρει είναι τον σωστό ρόλο όπως σχολιάζει το Politico.

Ερωτηθείς εάν η Γαλλία στηρίζει την φον ντερ Λάιεν, ο ευρωβουλευτής από το φιλελεύθερο κόμμα Αναγέννηση του Μακρόν, Πασκάλ Κανφίν σχολίασε ότι: «Η Γαλλία και όλοι στο προεδρικό σύστημα θα ήθελαν να παίξει ρόλο ο Ντράγκι».

Η φημολογία ότι ο Μακρόν κάνει ελιγμούς παρασκηνιακά για να βάλει τον τεχνοκράτη Ντράγκι, επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ υπάρχει εδώ και καιρό. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ένας Γάλλος αξιωματούχος το παραδέχεται δημόσια.

Πράγματι, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης θεωρείται βασικός σύμμαχος στην επόμενη μάχη του Παρισιού εντός του μπλοκ.

«Έχει την αξιοπιστία να προσπαθήσει και να πείσει (άλλες χώρες) για την ικανότητα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την ανάγκη για κοινές επενδύσεις, κάτι που είναι μια τεράστια πρόκληση», δήλωσε ο Κανφίν.

Το δύσκολο για τη Γαλλία, ωστόσο, είναι ότι οι πολιτικές διαμορφώσεις θα είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν ιδιαίτερα εάν το Παρίσι θέλει να βγάλει τη φον ντερ Λάϊεν από την νούμερο ένα θέση στην ΕΕ.

Ο Ντράγκι δε συνδέεται επίσημα με κανένα μεγάλο κόμμα, επομένως αν ο Μακρόν τον θέλει σε μια τέτοια υψηλή θέση θα πρέπει να συνάψει μια σημαντική πολιτική συμφωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της φον ντερ Λάιεν και με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να φτάσουμε εκεί» σχολίασε ο Κανφίν ερωτηθείς από το Politico πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Οι Σοσιαλιστές, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τον Σαρλ Μισέλ, τον σημερινό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με κάποιον από τις τάξεις τους. Η Γαλλία θα έπρεπε να βοηθήσει τους Σοσιαλιστές να κερδίσουν έναν άλλο σημαντικό ρόλο στην ΕΕ εάν ο Ντράγκι γινόταν επικεφαλής του Συμβουλίου.

Ωστόσο, η Γαλλία γνωρίζει ότι είναι προς το συμφέρον της να μην αποδεχθεί μια δεύτερη θητεία για τη φον ντερ Λάιεν ως τετελεσμένο γεγονός . Ακόμα κι αν τελικά αποδειχθεί αδύνατο να επιτευχθεί μια μεγάλη συμφωνία για τον Ντράγκι, το Παρίσι θα θέλει να ασκήσει διπλωματική μόχλευση στις συνομιλίες για το ποιος θα πάρει τα κύρια χαρτοφυλάκια.

Ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι πρόεδρος της Κομισιόν , η προτεραιότητα της Γαλλίας είναι να δημιουργήσει μια ισχυρότερη οικονομική θέση στην Επιτροπή για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, ενδεχομένως μέσω ενός ρόλου εκτελεστικού αντιπροέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιταλός οικονομολόγος πιστώνεται ευρέως τη σωτηρία του ευρώ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης των αρχών της δεκαετίας του 2010, αφού υποσχέθηκε να κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να προστατεύσει το νόμισμα του μπλοκ όταν ήταν επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2012.

Η Γαλλία πιέζει για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς που θα επιτρέπει στις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις να κινούνται ελεύθερα σε όλο το μπλοκ, ωστόσο, αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση από άλλα μέλη, με επικεφαλής τη Γερμανία, βάζοντας αυτό το φιλόδοξο έργο στα συρτάρια.

Τώρα λοιπόν, ο Ντράγκι θα μπορούσε να βοηθήσει τη Γαλλία να κερδίσει αυτή τη μάχη. Ωστόσο, η Φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τους σκληροπυρηνικούς Ευρωπαίους Χριστιανούς και Μεταρρυθμιστές (ECR) της Τζόρτζια Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού για να εξασφαλίσει άλλη μια θητεία, θα μπορούσε «να συνάψει συμφωνία μαζί της…», προέβλεψε ο Κανφίν.

Σε αντάλλαγμα, η Ιταλίδα ηγέτης θα μπορούσε να ζητήσει από τους ευρωβουλευτές της να βοηθήσουν τη Γερμανίδα να εξασφαλίσει τους αριθμούς που απαιτούνται στην αποφασιστική ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έγκριση της δεύτερης θητείας της.

«Αυτό σημαίνει ότι [ο Ντράγκι] θα ήταν ο υποψήφιος της Μελόνι» για μια θέση στην Επιτροπή, είπε ο Κάνφιν. «Δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο» κατέληξε.

