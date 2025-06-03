Η πορτογαλική αστυνομία επανέλαβε σήμερα τις έρευνές της σε μια περιοχή στα περίχωρα της Πράια ντα Λουζ, της κοινότητας στην περιφέρεια Αλγκάρβε στη νότια Πορτογαλία, όπου η Βρετανίδα Μαντλίν ΜακΚάν εξαφανίστηκε σε ηλικία 3 ετών το 2007, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Πολλά οχήματα των ερευνητών εισήλθαν σε έναν χωματόδρομο που φρουρείται από αστυνομικούς σήμερα το πρωί, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του AFP.

Η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή και διεξάγεται βάσει εντάλματος που εκδόθηκε από την εισαγγελία του Μπρούνσβικ, στη βόρεια Γερμανία, η οποία διενεργεί προκαταρκτική έρευνα εις βάρος του Κρίστιαν Μπρίκνερ, υπόπτου από τη γερμανική δικαιοσύνη για τη δολοφονία της Μαντλίν ΜακΚάν, δήλωσε χθες μια αστυνομική πηγή στο AFP.

Οι τελευταίες έρευνες σε αυτή την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2023, κοντά σε μια λίμνη. Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης για βιασμό, αθωώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 στη Γερμανία σε δίκη για δύο σεξουαλικές επιθέσεις και τρεις βιασμούς που διαπράχθηκαν μεταξύ 2000 και 2017 στην Πορτογαλία.

German police, looking for evidence linked to the disappearance of Madeleine McCann 18 years ago, have just arrived at a search site outside of Lagos - a few kilometres east of where she vanished in Praia da Luz, Portugal in May 2007 @GMB #MadeleineMccann pic.twitter.com/lj6Lvnyeco — Richard Gaisford (@richardgaisford) June 3, 2025

Αυτές είναι όλες ξεχωριστές υποθέσεις από την περίπτωση της Μάντι, η οποία εξαφανίστηκε το 2007 στην ίδια χώρα και για την οποία ο Μπρίκνερ δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί.

Η γερμανική δικαιοσύνη προκάλεσε αίσθηση το 2020 δηλώνοντας ότι ήταν πεπεισμένη για την εμπλοκή του Μπρίκνερ στην εξαφάνιση του κοριτσιού, ένα μυστήριο με παγκόσμιες επιπτώσεις, πολυάριθμες ψευδείς ενδείξεις και ανατροπές.

Το 2007 η 3χρομη Μάντι εξαφανίστηκε από το διαμέρισμα όπου βρισκόταν για διακοπές με τους γονείς της στο πορτογαλικό θέρετρο. Την ώρα της εξαφάνισής της εκείνοι δειπνούσαν με φίλους τους στο εστιατόριο, 55 μέτρα μακριά.

Η εξαφάνισή της πυροδότησε μια διεθνή εκστρατεία και μια εξαιρετική κινητοποίηση των μέσων ενημέρωσης.

Την εποχή των γεγονότων, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ ζούσε στην πορτογαλική ακτή του Αλγκάρβε, κοντά στο θέρετρο των ΜακΚάν και ένα κινητό τηλέφωνο στο όνομά του χτυπούσε κοντά στο σπίτι τους τη νύχτα της εξαφάνισης.

Ο Μπρίκνερ εκτίει ποινή φυλάκισης 7 ετών για τον βιασμό μιας τότε 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πράια ντα Λουζ, την πόλη όπου εξαφανίστηκε η Μάντλιν. Η ποινή του θεωρητικά διαρκεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

