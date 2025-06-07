Στο Κίεβο επέρριψε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μερίδιο της ευθύνης για το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία τα ξημερώματα της Παρασκευής, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από ογδόντα άλλων.

«Έδωσαν στον Πούτιν έναν λόγο να μπει και να τους βομβαρδίσει ανηλεώς χθες το βράδυ» (σ.σ. τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή), είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο που είχε το μπαράζ επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον στρατιωτικών αεροδρομίων στη Ρωσία.

Τα ρωσικά πλήγματα ακολούθησαν την προειδοποίηση για αντίποινα της Μόσχας στις πρόσφατες επιδρομές ουκρανικών drones που κατέστρεψαν στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στο έδαφος της Ρωσίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πως τρεις διασώστες σκοτώθηκαν στη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Κίεβο: «Αυτοί που σκοτώθηκαν στο Κίεβο ήταν διασώστες που είχαν σπεύσει στον τόπο προηγούμενης επίθεσης και δυστυχώς βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας επακόλουθου ρωσικού πλήγματος». Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στην πόλη Τσερνίχιβ (βόρεια) και ένας στην πόλη Λουτσκ (βορειοδυτικά), κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η Ρωσία αντέδρασε στην καταστροφή αεροσκαφών της με «επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Ουκρανία… Πολυώροφα κτίρια επλήγησαν. Ενεργειακές υποδομές υπέστησαν ζημιές».

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων, εν είδει αντιποίνων για ουκρανικές «τρομοκρατικές ενέργειες» στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

