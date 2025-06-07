Βόρεια Κορέα: Αναφορές γα διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο

Εκτεταμένα προβλήματα στη Βόρεια Κορέα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο αναφέρθηκαν σήμερα, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εσωτερικό ζήτημα και όχι για αποτέλεσμα κυβερνοεπίθεσης.

Ειδησεογραφικοί ιστότοποι καθώς και η επίσημη σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας δεν ήταν προσβάσιμοι το πρωί του Σαββάτου, επιβεβαιώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Εκτεταμένη διακοπή αυτήν τη στιγμή στο διαδίκτυο της Βόρειας Κορέας – επηρεάζοντας όλες τις συνδέσεις, είτε μέσω Κίνας είτε μέσω Ρωσίας», δήλωσε ο Τζουνέιντ Αλί, ερευνητής από τη Βρετανία ο οποίος παρακολουθεί το διαδίκτυο στη Βόρεια Κορέα. Επί του παρόντος, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να πούμε εάν αυτό είναι σκόπιμο ή τυχαίο, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα και όχι για επίθεση».

Πηγή: skai.gr

