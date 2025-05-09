Ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Madeleine McCann αντιμετωπίζει μια νέα κατηγορία, που δεν έχει όμως σχέση με αυτήν την υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο Christian Brückner αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα κατηγορούμενος για προσβολή μέλους του προσωπικού της φυλακής.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της καταγγελίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Εάν κριθεί ένοχος, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να παρατείνει την τρέχουσα ποινή φυλάκισής του, η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δικαστικό αξιωματούχο.

Ο Christian Brückner, 48 ετών, βρίσκεται στη φυλακή στη Γερμανία για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας τουρίστριας στην Πορτογαλία το 2005. Δεν απαγγελθεί κατηγορίες ποτέ για την υπόθεση Madeleine McCann και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η τρίχρονη Madeleine McCann εξαφανίστηκε από ένα τουριστικό κάλυμα στην Πράια ντα Λουζ, στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, το 2007.

Έχει γίνει μια από τις πιο προβεβλημένες, ανεξιχνίαστες υποθέσεις αγνοουμένων στον κόσμο.

Ο Christian Brückner δεν είχε αναγνωριστεί ως ύποπτος για την εξαφάνισή της μέχρι το 2020.

Οι Γερμανοί ερευνητές χαρακτήρισαν την υπόθεση ως έρευνα για φόνο.

Ωστόσο, δεν έχουν ποτέ απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του Christian Brückner στην υπόθεση McCann, και οι πλήρεις λεπτομέρειες των φερόμενων αποδεικτικών στοιχείων δεν έχουν ποτέ δημοσιοποιηθεί.

Ο Christian Brückner, καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, είναι Γερμανός υπήκοος με ιστορικό για σεξουαλικά αδικήματα, πλαστογραφία, ναρκωτικά και κλοπή.

Έζησε στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, κατά διαστήματα, για χρόνια.

Τώρα οι εισαγγελείς εργάζονται ενάντια στον χρόνο, καθώς ο Christian Brückner έχει προγραμματιστεί να αφεθεί ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι ερευνητές φοβούνται ότι ο Christian Brückner, ως ελεύθερος άνθρωπος, θα φύγει από τη Γερμανία και θα εξαφανιστεί.

Μια απόφαση, πέρυσι, άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωσή του, όταν αθωώθηκε για πέντε άλλες κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Τον Οκτώβριο του 2024, οι δικαστές απάλλαξαν τον Christian Brückner από τρεις κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών – κατηγορίες που χρονολογούνται από το 2000 έως το 2017 στην Πορτογαλία.

Οι εισαγγελείς έχουν ασκήσει έφεση, αλλά η απόφαση για οποιαδήποτε πιθανή επανάληψη της δίκης μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Ο Christian Brückner αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο το πρωί της Πέμπτης στο Λέρτε της Κάτω Σαξονίας, για να αντιμετωπίσει την κατηγορία της προσβολής μέλους του προσωπικού της φυλακής, δήλωσε δικαστικός αξιωματούχος στο BBC.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Christian Brückner κινδυνεύει είτε με πρόστιμο είτε με φυλάκιση έως και ενός επιπλέον έτους.

Πηγή: skai.gr

