Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ιαπωνία κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς

H διαπραγματευτική ομάδα της Ιαπωνίας είχε διήμερες επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη

Σκοτ Μπέσεντ

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ιαπωνίας στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ Ριόσεϊ Ακαζάουα ανέφερε χθες Παρασκευή ότι έχει σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με τους αμερικανούς ομολόγους του με στόχο την αναστολή των δασμών που, όπως τόνισε, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ιαπωνική οικονομία.

Ο Ακαζάουα, υπουργός Οικονομικής Αναζωογόνησης και επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, έφθασε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για διήμερες επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιαπωνία διαπραγματεύσεις Δασμοί Τραμπ Σκοτ Μπέσεντ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark