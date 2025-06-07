Η Ιαπωνία κάνει λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για τους δασμούς

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ιαπωνίας στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ Ριόσεϊ Ακαζάουα ανέφερε χθες Παρασκευή ότι έχει σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με τους αμερικανούς ομολόγους του με στόχο την αναστολή των δασμών που, όπως τόνισε, έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ιαπωνική οικονομία.

Ο Ακαζάουα, υπουργός Οικονομικής Αναζωογόνησης και επικεφαλής διαπραγματευτής της Ιαπωνίας, έφθασε στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για διήμερες επαφές με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και του υπουργού Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

