Την πλήρη ακύρωση του «Συνεδρίου για την Παλαιστίνη», το οποίο ξεκίνησε χθες Παρασκευή στο Βερολίνο και επρόκειτο να διαρκέσει έως την Κυριακή, ανακοίνωσαν οι αρχές του κρατιδίου.

Νωρίτερα, η αστυνομία είχε επέμβει για να διακόψει τις εργασίες της συνάντησης, όταν μέσω διαδικτυακής σύνδεσης μιλούσε ο παλαιστίνιος συγγραφέας Σαλμάν Αμπού Σίτα, στον οποίο έχει απαγορευτεί η είσοδος και η πολιτική δράση στην Γερμανία.

Το «Συνέδριο για την Παλαιστίνη» είχε προκαλέσει ήδη έντονη αντιπαράθεση, καθώς οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι διοργανώνεται από «μέλη του εχθρικού προς το Ισραήλ κινήματος μποϊκοτάζ BDS, μέλη ακροαριστερών ομάδων και σεκτών», ενώ ομοσπονδία και κρατίδιο είχαν προειδοποιήσει για «συνεπή δράση, εάν σε αυτή τη συνάντηση προκύψουν αντισημιτικές δηλώσεις ή εγκλήματα».

Χθες το βράδυ και ενώ στους συνέδρους απευθυνόταν με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Σαλμάν Αμπού Σίτα, ο οποίος έγραψε πρόσφατα στο προσωπικό του ιστολόγιο ότι εάν ήταν νεότερος (σ.σ. είναι 86 ετών), θα συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, περίπου 250 αστυνομικοί μπήκαν στο κτίριο του συνεδρίου και ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν. Προηγουμένως η αστυνομία είχε διακόψει την παροχή ρεύματος στον χώρο.

Για την περιφρούρηση του Συνεδρίου όλο το Σαββατοκύριακο, είχαν τεθεί σε ετοιμότητα περίπου 2.500 αστυνομικοί, ενώ μέχρι χθες το πρωί ο τόπος διεξαγωγής του παρέμενε άγνωστος. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου της αστυνομίας, ο λόγος της διακοπής ήταν πράγματι η ομιλία του παλαιστίνιου συγγραφέα, στον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, αλλά ούτε και η οποιαδήποτε πολιτική δράση, έστω και διαδικτυακά. Έπειτα από εξέταση της νομικής διάστασης του θέματος, αποφασίστηκε η πλήρης ακύρωση του Συνεδρίου, εξήγησε η εκπρόσωπος, η οποία ταυτόχρονα επισήμανε ότι οι διοργανωτές της εκδήλωσης μπορούν ασφαλώς να προσφύγουν εναντίον της απόφασης.

Νωρίτερα, η γερουσιαστής του Βερολίνου αρμόδια για εσωτερικές υποθέσεις Ίρις Σπράνγκερ (SPD) είχε ξεκαθαρίσει ότι εάν στο συνέδριο διαπιστωθεί διάδοση μηνυμάτων μίσους, η εκδήλωση θα διαλυθεί άμεσα. Ειδικότερα, η κυρία Σπράνγκερ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο οι συμμετέχοντες να αμφισβητήσουν το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.

Μεταξύ των ομιλητών στο Συνέδριο επρόκειτο να είναι και ο ιδρυτής του ΜΕΡΑ25 και πρώην υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

