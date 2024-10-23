Λογαριασμός
Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς Βηρυτό και Τεχεράνη έως τις αρχές του 2025

Οι πτήσεις προς την Τεχεράνη θα ανασταλούν έως και την 31η Ιανουαρίου 2025 ενώ αυτές προς τη Βηρυτό έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2025

Lufthansa: Αναστέλλει τις πτήσεις προς Βηρυτό και Τεχεράνη έως τις αρχές του 2025

Ο όμιλος Lufthansa παρέτεινε την αναστολή των πτήσεών του προς την Τεχεράνη και τη Βηρυτό έως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, όπως ανακοίνωσε ο γερμανικός αερομεταφορέας σήμερα, εν μέσω ανησυχιών για ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι πτήσεις προς την Τεχεράνη θα ανασταλούν έως και την 31η Ιανουαρίου 2025 ενώ αυτές προς τη Βηρυτό έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2025. 

Στον όμιλο περιλαμβάνονται επίσης η SWISS και η Austrian Airlines.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Lufthansa Λίβανος Ιράν
