Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις επιθέσεις της σε λιμενικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα καθυστερώντας την παροχή ζωτικής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας και την παράδοση κρίσιμων ποσοτήτων σιτηρών στις χώρες του παγκόσμιου νότου, σημείωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε ανακοίνωση που βασίζεται σε στοιχεία των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών ασφαλείας, το πρωθυπουργικό γραφείο ανέφερε πως οι αυξημένες επιθέσεις συμπίπτουν με την εποχή του θερισμού στην Ουκρανία, η οποία παραμένει βασικός πάροχος αγροτικών προϊόντων ανά τον κόσμο.

Κατά το Λονδίνο, πλέον ο πόλεμος των σχεδόν χιλίων ημερών που διεξάγει ο Πούτιν έχει μειώσει τις διαθέσιμες ποσότητες τροφίμων για ορισμένους από τους φτωχότερους και με τις μεγαλύτερες ανάγκες πληθυσμούς του πλανήτη.

Από αυτές τις επιθέσεις προκύπτουν «παράπλευρες ζημιές» σε πλοία που μεταφέρουν σιτηρά και άλλα είδη διατροφής, μεταξύ άλλων με προορισμό τις αποθήκες του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων στην Παλαιστίνη.

Σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για «αδιάκριτες επιθέσεις» των Ρώσων σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας που «υπογραμμίζουν πως ο Πούτιν είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει την παγκόσμια διατροφική ασφάλεια στην προσπάθειά του να αναγκάσει την Ουκρανία να υποταχθεί».

Κατηγόρησε για ακόμα μία φορά τη Μόσχα για έλλειψη σεβασμού έναντι της ανθρώπινης ζωής, πέρα από την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.

Οι βρετανικές πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγματα κατά τεσσάρων πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά μέσα στον Οκτώβριο.

Παράλληλα με όλα αυτά ανακοινώθηκε νέο πακέτο βρετανικής συνεισφοράς ύψους 2,26 δισεκατομμυρίων λιρών για την Ουκρανία στο πλαίσιο των δανείων που χορηγεί στη χώρα το G7, αλλά και πρόσθετη βρετανική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα προάσπισης θαλάσσιων μεταφορών από τη Μαύρη Θάλασσα του οποίου ηγούνται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία.

