SOS για το μουσείο του Λούβρου: Σε δεινή κατάσταση- Χρειάζεται ανακαίνιση

Το Μουσείο του Λούβρου, το πιο δημοφιλές μουσείο παγκοσμίως, ζητεί επειγόντως βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης ζημιών και ανακαίνισης των εκθεσιακών χώρων για την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης που φιλοξενεί.

Σε επιστολή προς την υπουργό Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Le Parisien, η διευθύντρια του μουσείου Λοράνς ντε Καρ προειδοποίησε ότι οι εγκαταστάσεις του είναι σε δεινή κατάσταση, υπογραμμίζοντας προβλήματα όπως διαρροές νερού και «ανησυχητικές διακυμάνσεις θερμοκρασίας που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση των έργων τέχνης».

Χτισμένο στα τέλη του 12ου αιώνα, το παλάτι του Λούβρου ήταν επί αιώνες η επίσημη κατοικία των βασιλέων της Γαλλίας, μέχρι που ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ το εγκατέλειψε για να εγκατασταθεί στις Βερσαλλίες. Το 1793 μετατράπηκε σε μουσείο για τη βασιλική συλλογή έργων τέχνης.

Πέρυσι, το Μουσείο του Λούβρου υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες. Όλοι τους πέρασαν από την εμβληματική είσοδο, σε σχήμα πυραμίδας, την οποία εμπνεύστηκε ο αρχιτέκτονας Ι.Μ. Πέι. Ακόμη και αυτή η σύγχρονη προσθήκη έχει γίνει πλέον δυσλειτουργική, αφού το καλοκαίρι επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό της γυάλινης πυραμίδας.

Η επικεφαλής του μουσείου δεν διστάζει να παραδεχθεί πως η επίσκεψη στο Λούβρο έχει γίνει πλέον «δοκιμασία» για τους τουρίστες: ορισμένα έργα τέχνης είναι δύσκολο να εντοπιστούν λόγω ελλιπούς σήμανσης, απουσιάζουν χώροι ανάπαυλας για τον επισκέπτη, ενώ δεν επαρκούν οι εγκαταστάσεις υγιεινής.

Σχεδιασμένο να δέχεται 4 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, το Μουσείο του Λούβρου κατέγραψε ρεκόρ το 2018 με 10,2 εκατ. επισκέπτες. Η σημερινή διευθύντρια, η οποία διορίστηκε το 2021, έχει επιβάλει όριο 30.000 επισκεπτών ημερησίως ώστε να αποτρέψει τον συνωστισμό.

Εκτός από τη ριζική ανακαίνιση, εξετάζεται επίσης η κατασκευή νέας πτέρυγας για την περίφημη Μόνα Λίζα, καθώς και μια νέα είσοδος στο ανατολικό άκρο του μουσείου προκειμένου να αποσυμφορηθεί η είσοδος της Πυραμίδας.

Στην επιστολή της Λοράνς ντε Καρ δεν γίνεται αναφορά στο ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης, αλλά το γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFM μεταδίδει πως το κόστος της ανακαίνισης υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεχομένως το ποσό αυτό να προκαλέσει πονοκέφαλο στην κυβέρνηση του προέδρου Μακρόν, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην έγκριση του προϋπολογισμού για το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

