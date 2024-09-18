Λούλα και Πούτιν συζήτησαν για πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύνοδο κορυφής BRICS

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ιγνάθιο Λούλα ντα Σίλβα είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Λούλα, στην οποία προστίθεται ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν θέματα συμπεριλαμβανομένων του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου και την επικειμένη σύνοδο κορυφής των BRICS.

Οι δύο ηγέτες, αναφέρει σε ανακοίνωση της η βραζιλιανή κυβέρνηση, «μίλησαν για θέματα που θα απασχολήσουν τη σύνοδο κορυφής των BRICS τον επόμενο μήνα στο Καζάν, τις διμερείς σχέσεις και τις ειρηνευτικές προτάσεις της Βραζιλίας και της Κίνας για τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξέι Ομπερτσούκ , ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ, δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Πακιστάνο υπουργό Εξωτερικών Ιχάντ Νταρ, ότι η Μόσχα θα υποστηρίξει την ένταξη του Πακιστάν στους BRICS.

Η ονομασία BRICS, προέρχεται από τις χώρες που συμμετέχουν σ’ αυτήν: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική.

Η ομάδα των εν λόγω χωρών προσκάλεσε πέρυσι τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, την Αργεντινή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να γίνουν μέλη της , σε μια κίνηση που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της προσπάθειάς του να αναδιαμορφώσει μια παγκόσμια τάξη που θεωρεί ξεπερασμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

