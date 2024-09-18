Στην αντεπίθεση φαίνεται πως πέρασε η Χεζμπολάχ η οποία εκτόξευσε 20 ρουκέτες στην πόλη Kiryat Shmona του Ισραήλ, μεταδίδουν οι The Times of Israel.

Σύμφωνα με τον IDF ορισμένες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Οπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ισχυριζόμενη ότι είχε στόχο ισραηλινή στρατιωτική βάση.

