Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει στη διεξαγωγή "όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένων" προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ μετά την αποχώρηση του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν, και ότι "τίποτα να μην θέσει σε κίνδυνο το σύμβολο της δημοκρατίας".

"Από την ώρα που ο πρόεδρος Μπάιντεν πήρε την απόφασή του, ο ρόλος μου είναι να ελπίζω ότι (οι Δημοκρατικοί) θα επιλέξουν έναν υποψήφιο ή μια υποψήφια για τις εκλογές και ότι ο καλύτερος θα κερδίσει", δήλωσε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Γαλλικό Πρακτορείο.

"Είτε είναι ένας υποψήφιος των Δημοκρατικών, είτε είναι ο Τραμπ, θα έχουμε μια πολιτισμένη σχέση δύο σημαντικών χωρών (...). Έχουμε μακροχρόνιες διπλωματικές σχέσεις, στρατηγικές συνεργασίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουμε να τις διατηρήσουμε", τόνισε ο Λούλα.

"Ελπίζω ότι (οι εκλογές) θα είναι όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένες, ότι τίποτα δεν θα θέσει σε κίνδυνο το σύμβολο της δημοκρατίας", υπογράμμισε.

"Συμπαθώ ιδιαίτερα τον Μπάιντεν, τον σέβομαι πολύ", δήλωσε ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, εξαίροντας κυρίως τις ομιλίες του Αμερικανού προέδρου "για την υπεράσπιση των εργαζομένων".

"Είπε πράγματα που αν λέγονταν σε άλλη χώρα θα τον είχαν αποκαλέσει κομμουνιστή, γιατί είπε επί λέξει ότι αυτοί που παράγουν τον πλούτο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι οι εργαζόμενοι, όχι οι επιχειρηματίες", σχολίασε ο Λούλα.

Υπενθύμισε ότι υπέγραψε διμερή συμφωνία με τον Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2023 για μια συνεργασία με στόχο την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας.

Πηγή: skai.gr

