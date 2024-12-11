Η πρόεδρος του Περού, η Ντίνα Μπολουάρτε, τάχθηκε χθες Τρίτη υπέρ της επαναφοράς σε ισχύ της ποινής του θανάτου για τους βιαστές παιδιών, μετά τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση και τη δολοφονία έφηβης 12 ετών σε πολύ φτωχή συνοικία στην πρωτεύουσα, τη Λίμα.

«Είναι καιρός, μπροστά σε εγκλήματα τέτοιας βαρύτητας, τα οποία θα έπρεπε να είναι αδιανόητα σε μια κοινωνία, να εισηγηθούμε δραστικά μέτρα», επιχειρηματολόγησε η οψίμως συντηρητική πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε δημόσια εκδήλωση.

«Είναι καιρός να κάνουμε διάλογο για την επιβολή της θανατικής ποινής σε βιαστές παιδιών», υπογράμμισε.

Η θανατική ποινή καταργήθηκε στο Περού το 1979.

Το πτώμα έφηβης εντοπίστηκε την Κυριακή, τυλιγμένο σε κουβέρτες και χαλιά, κάτω από το κρεβάτι του φερόμενου ως δράστη του βιασμού και του φόνου της, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία. Το κορίτσι είχε εξαφανιστεί το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να σουλατσάρουν ελεύθεροι στους δρόμους τέτοιοι τύποι (...) Δεν πρέπει να επιδεικνύουμε καμιά επιείκεια έναντι αυτών που τολμούν να βλάψουν τα παιδιά μας», επέμεινε η κυρία Μπολουάρτε.

Χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος για να επανέλθει η θανατική ποινή

Για να επανέλθει η θανατική ποινή σε ισχύ στο Περού θα απαιτείτο αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος, με την έγκριση του κοινοβουλίου. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα αντέκειτο σε διεθνείς δεσμεύσεις του κράτους των Άνδεων όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από το 1995, το Κογκρέσο του Περού έχει απορρίψει τουλάχιστον οκτώ σχέδια νόμου με σκοπό την επαναφορά της θανατικής ποινής.

Οι δράστες βιασμών παιδιών κάτω των 14 ετών αντιμετωπίζουν ποινές ισόβιας κάθειρξης στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με την περουβιανή υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων, το τρέχον διάστημα ισόβια εκτίουν κάπου 8.500 άνθρωποι.

Η Ντίνα Μπολουάρτε, η δημοτικότητα της οποίας έχει υποχωρήσει στο ναδίρ, αντιμετωπίζει έρευνα για παράλειψη καθήκοντος διότι δεν ενημέρωσε ούτε την κυβέρνησή της, ούτε το κοινοβούλιο όταν υποβλήθηκε σε πλαστική στη μύτη το 2023. Σε βάρος της διενεργούνται κι άλλες έρευνες, ιδίως για υπόθεση γνωστή ως Rolex-gate, που αφορά αδήλωτα ακριβά ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και για τους θανάτους δεκάδων διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε αφού ανέλαβε την εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

