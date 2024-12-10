Επιθετικός και εκτός ελέγχου, φωνάζοντας και προσπαθώντας να αντισταθεί στους αστυνομικούς που τον συνόδευαν έφθασε την Τρίτη στο δικαστήριο ο Λουίτζι Μαντζιόνε, ο 26χρονος που συνελήφθη για τον φόνο του CEO της UnitedHealthCare.

Ο Μαντζιόνε ούρλιαζε και πάλευε εναντίον των αστυνομικών ενώ γυρίζοντας προς τους δημοσιογράφους φώναξε «είναι εντελώς άσχετο και προσβάλλει τη νοημοσύνη του αμερικανικού λαού».

Σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέρος της υπόθεσης, ο δικηγόρος του Μαντζιόνε ζήτησε επίσης από τον δικαστή να ορίσει εγγύηση, κάτι που ο δικαστής αρνήθηκε και συνεπώς θα συνεχίσει να κρατείται σε φυλακή της Πενσυλβάνια.

Το δικαστήριο της Πενσυλβάνια του έδωσε προθεσμία 14 ημερών για να καταθέσει ένσταση, και εάν το κάνει θα προγραμματιστεί ακρόαση.

Ο Μαντζιόνι συνελήφθη σε ένα κατάστημα McDonald’s στην Αλτούνα, περίπου 500 χιλιόμετρα δυτικά της Νέας Υόρκης. Δικαστήριο της Πενσιλβάνιας διέταξε την προφυλάκισή του, εν αναμονή της μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Οι αστυνομικοί προβληματίζονται για τη φωτογραφία μιας ακτινογραφίας που είχε αναρτήσει ο ύποπτος στο προφίλ του στην πλατφόρμα Χ.

Το πρωί της περασμένης Τετάρτης ο ύποπτος πλησίασε τον Μπράιαν Τόμσον, 50 ετών και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ, έξω από ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν. Η δολοφονία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.

Ο θάνατος του Τόμσον προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και πολλά σχόλια μίσους εναντίον των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας των ΗΠΑ. Κάποιοι χρήστες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης εξέφραζαν οργή για το κερδοσκοπικό σύστημα, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι πλουτίζουν στις πλάτες των ασθενών.

«Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους εν ψυχρώ για πολιτικούς λόγους ή για να εκφράσουμε μια άποψη» σχολίασε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο.

Πηγή: skai.gr

