Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Τρίτη τον Τόμας Μπάρακ —παλιό προσωπικό του φίλο, «άτυπο σύμβουλο» της εκστρατείας του το 2016, στέλεχος εταιρείας επενδύσεων και διαχείρισης περιουσίας— επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Ο κ. Μπάρακ είχε ονομαστεί επικεφαλής της επιτροπής οργάνωσης της τελετής ορκωμοσίας του 45ου προέδρου των ΗΠΑ. Ο Τομ Μπάρακ είναι «πεπειραμένη φωνή λογικής» και «χαίρει σεβασμού», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να του αναθέσει το πόστο.

Ποιος είναι ο Τόμας Μπάρακ

Από τον Ιανουάριο του 2017, υπήρξε σύμβουλος κυβερνητικών αξιωματούχων για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη το 2021 για αδήλωτο lobbying, ή αλλιώς εκπροσώπηση ειδικών συμφερόντων, επ’ ωφελεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Απαλλάχθηκε το 2022.

Οι επιλογές του εκάστοτε Αμερικανού προέδρου για τα πόστα των πρεσβευτών γενικά υπόκεινται στην έγκριση της Γερουσίας, που πάντως όταν ορκιστεί και αναλάβει ο κ. Τραμπ θα ελέγχεται πλέον από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Ρεπουμπλικάνος έχει ήδη κατανείμει σε ανθρώπους του κύκλου ή/και της οικογένειάς του θέσεις ευθύνης στην υπό σχηματισμό κυβέρνησή του.

Ο Τσαρλς Κούσνερ, ο πατέρας του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, που είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για απάτη, αλλά έλαβε χάρη από τον κ. Τραμπ, ονομάστηκε έτσι επόμενος πρεσβευτής στη Γαλλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

