Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières, RSF) ζήτησαν χθες Τρίτη «την προσαγωγή του Μπασάρ αλ Άσαντ ενώπιον της δικαιοσύνης για τη δολοφονία 181 δημοσιογράφων από την έναρξη της επανάστασης το 2011» στη Συρία, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την τύχη των φυλακισμένων συναδέλφων τους στη χώρα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει σε δελτίο Τύπου πως μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ την Κυριακή «δυο δημοσιογράφοι απελευθερώθηκαν». Σύμφωνα με τις πληροφορίες των RSF, πρόκειται για τη Χανίν Γκεμπράν που ήταν «κρατούμενη από τον Ιούνιο του 2024» και την μπλόγκερ Ταλ αλ Μαλούχι, «φυλακισμένη από το 2009 για το έργο της πριν από την επανάσταση».

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, 181 δημοσιογράφοι «σκοτώθηκαν από το συριακό καθεστώς και τους υποστηρικτές του – 161 από τις δυνάμεις του καθεστώτος και 17 εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών». Οι «δολοφονίες» αυτές «δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητες», υπογραμμίζει.

«Με περισσότερους από 180 δημοσιογράφους να έχουν σκοτωθεί ή εκτελεστεί από το καθεστώς και τους συμμάχους του από το 2011, με φυλακίσεις και βασανιστήρια δημοσιογράφων στα μπουντρούμια του εδώ και χρόνια, ο Μπασάρ αλ Άσαντ και οι σύμμαχοί του κατέστησαν τη Συρία μια από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την έκθεση των RSF για την ελευθερία του Τύπου το 2024», αναφέρει ο Τζόναθαν Ντάγκερ, επικεφαλής του γραφείου της οργάνωσης για τη Μέση Ανατολή.

«Απαιτούμε να δικαστεί ο Μπασάρ αλ Άσαντ για τα εγκλήματά του, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη – έστω και με μεγάλη καθυστέρηση – για όλα τα θύματα», συμπληρώνει.

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατήγγειλαν επίσης ότι δημοσιογράφοι έπεσαν θύματα καταστολής σε περιοχές που ήλεγχαν ομάδες αντικαθεστωτικών. Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σάμ (HTS) «κατηγορείται ότι σκότωσε έξι (δημοσιογράφους) από το 2012 έως το 2019», αναφέρει η ΜΚΟ, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτών των «εγκλημάτων». Ο Ντάγκερ κάλεσε επίσης τους μαχητές της HTS να απελευθερώσουν όλους τους φυλακισμένους δημοσιογράφους στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων τους οποίους κρατούν αιχμάλωτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.