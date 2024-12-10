Λουίτζι Ματζιόνε - «Κανείς δεν θα καταλάβει την ομίχλη στο μυαλό μου» 

Σοκαρισμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι του 26χρονου Λουίτζι Ματζιόνε προσπαθούν να καταλάβουν γιατί σκότωσε εν ψυχρώ τον CEO της UnitedHealthcare, Μπράιν Τόμσον, την περασμένη εβδομάδα στο κέντρο του Μανχάταν. Ο Ματζιόνε διέφευγε της σύλληψης για 4 ημέρες και τελικά εντοπίστηκε σε ένα McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια, αφού ένας υπάλληλος τον αναγνώρισε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Ακόμα και η αστυνομία έμεινε έκπληκτη με την ταυτότητά του – ένας νεαρός από πλούσια και επιφανή οικογένεια της Βαλτιμόρης, με σπουδές στα καλύτερα κολλέγια των ΗΠΑ, άνετη ζωή, τελευταία στην Χαβάη, με ζωηρή παρουσία Lifestyle στα social media, χωρίς ποινικό μητρώο.

Ένας πρώην συνάδελφος του Μαντζιόνε τον περιέγραψε ως εξωστρεφή και κοινωνικά γοητευτικό. «Είμαι έκπληκτος» δήλωσε στο CNN. «Ποτέ δεν είχα την εντύπωση ότι θα αυτοκαταστραφεί».

Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την οικογένεια, οι συγγενείς δήλωσαν «σοκαρισμένοι και συντετριμμένοι από τη σύλληψη του Λουίτζι».

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε, 26 ετών, αντιμετωπίζει δίωξη για φόνο, άλλα δυο αδικήματα που συνδέονται με τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή, καθώς και παραχάραξη εγγράφων.

Μέσα στο σακίδιο του 26χρονου, την στιγμή της σύλληψής του, βρέθηκαν ένα μαύρο πιστόλι και ένας σιγαστήρας με 3D εκτύπωση. Επίσης είχε ένα χειρόγραφο έγγραφο που έλεγε ότι «αυτά τα παράσιτα πήγαιναν γυρεύοντας» και εξέφραζε «αρρωστημένη διάθεση προς την εταιρική Αμερική».

Η εγχείρηση στην πλάτη και η ομίχλη στο μυαλό

Γύρω στο 2022, ο Μαντζιόνε μετακόμισε στη Χαβάη, όπου έζησε για περίπου έξι σε κοινόβιο και δούλευε εξ αποστάσεως ως μηχανικός δεδομένων για την TrueCar, έναν ιστότοπο ψηφιακής λιανικής πώλησης για καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, συμμετέχοντας παράλληλα ενεργά στην κοινωνική ζωή του τόπου.

Ενώ οι κάτοικοι συζητούσαν μερικές φορές για τον καπιταλισμό και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ο ίδιος δεν είχε αναφερθεί ποτέ εναντίον τους.

«Δεν έδειχνε αναστατωμένος ή θυμωμένος για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε», είπε ο R.J. Martin, φίλος του 26χρονου που έμενε μαζί του στη Χαβάη. Όπως δήλωσε, δεν θυμόταν ο Μαντζιόνε να έχει μιλήσει ποτέ για όπλα ή βία.

Λίγο μετά τη μετακόμιση του στη Χαβάη, ο 26χρονος είχε ένα ατύχημα στο σερφ και και κατέληξε «στο κρεβάτι για περίπου μια εβδομάδα» με πόνους στην πλάτη.

Τελικά υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μάλιστα έστειλε μια φωτογραφία της ακτινογραφίας του στον Μάρτιν: «έμοιαζε ειδεχθής, με τεράστιες βίδες να μπαίνουν στη σπονδυλική στήλη του» δήλωσε ο πρώην φίλος του.

Ο Μαντζιόνε άρχισε τότε να αλλάζει τις συνήθειές του στα social media και αναφερόταν συχνά την επέμβαση και το ατύχημά του.

Έγραφε ότι έπασχε από σπονδυλολίσθηση από την παιδική του ηλικία, αλλά το ατύχημα επιδείνωσε την κατάσταση, προκαλώντας του συνεχείς πόνους στην πλάτη

«Η πλάτη και οι γοφοί μου κλειδώθηκαν (παρέλυσαν) μετά το ατύχημα», έγραψε τον Ιούλιο του 2023, προσθέτοντας ότι «το διακοπτόμενο μούδιασμα έχει γίνει σταθερό» και «είμαι τρομοκρατημένος για τις συνέπειες».

Ωτσόσο, τότε δεν φάνηκε να δημοσιεύει τίποτα σχετικά με την επέμβαση και την ασφάλιση υγείας του ή κάτι που να συνδέεται με την UnitedHealthcare.

Ο 26χρονος έγραφε επίσης και για άλλα θέματα υγείας που αντιμετώπιζε, όπως η νόσος του Lyme και η «έντονη ομίχλη του εγκεφάλου», η οποία ξεκίνησε αφού έχασε τον ύπνο του κατά τη διάρκεια της «εβδομάδας της κόλασης» στην αδελφότητά του στο κολλέγιο και έκανε τους βαθμούς του να αρχίσουν να «πέφτουν».

Ο Μαντζιόνε εξέφραζε την απογοήτευσή του για το πόσο λίγο έγινε κατανοητό από την ιατρική κοινότητα σχετικά με την ομίχλη του εγκεφάλου, γράφοντας ότι «είναι απολύτως βάναυσο να έχεις ένα τέτοιο ζήτημα που σταματά τη ζωή… Οι άνθρωποι γύρω σου πιθανότατα δεν θα καταλάβουν τα συμπτώματά σου - σίγουρα δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει σε μένα».

Η «ομίχλη εγκεφάλου» (Brain Fog) επηρεάζει ανθρώπους όλων των ηλικιών και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση σύγχυσης και μειωμένου βαθμού πνευματικής διαύγειας, με έντονη την παρουσία της στους ογκολογικούς ασθενείς που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία. Οι αιτίες της ομίχλης του εγκεφάλου είναι πολλές και περιλαμβάνουν φυσικούς, συναισθηματικούς και βιοχημικούς παράγοντες, όπως νοσολογικές καταστάσεις, στρες και έλλειψη ύπνου.

Η Νόσος του Lyme (Λάιμ) προκαλείται από το τσίμπημα τσιμπουριού με συμπτώματα γρίπης στα αρχικά στάδια και έπειτα εκδηλώνεται με μυοσκελετικά, αρθριτικά, νευρολογικά, ψυχιατρικά και καρδιακά συμπτώματα.

Οι πολιτικές του απόψεις

Το προφίλ του Ματζιόνε στα social media ρίχνει περισσότερο φως στη σκέψη του για την πολιτική βία.

Νωρίτερα φέτος, ανέφερε ότι διάβασε το αντιτεχνολογικό μανιφέστο του 1995 που έγραψε ο Unabomber, Τεντ Καζίνσκι, ο διαβόητος εγχώριος τρομοκράτης και μαθηματικός που είναι γνωστός για την αποστολή θανατηφόρων βομβών μέσω ταχυδρομείου.

«Ήταν ένα βίαιο άτομο –δικαίως φυλακισμένος– που ακρωτηρίασε αθώους ανθρώπους. Ενώ αυτές οι ενέργειες τείνουν να χαρακτηρίζονται ως ενέργειες ενός τρελού, ωστόσο, θεωρούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια ως αυτές ενός ακραίου πολιτικού επαναστάτη» σχολίαζε.

Σε άλλο σχόλιο για τον Καζίνσκι έγραψε ότι «είχε τα μπαλάκια να αναγνωρίσει ότι η ειρηνική διαμαρτυρία δεν μας πήγε πουθενά» και ότι « "η βία δεν έλυσε ποτέ τίποτα" είναι μια δήλωση δειλών και αρπακτικών».

Συνολικά, ο Μαντζιόνε έγραφε ότι διάβαζε ή ήθελε να διαβάσει σχεδόν 300 βιβλία, συμπεριλαμβανομένου ενός βιβλίου για την ψυχική ασθένεια, μια βιογραφία του δημιουργού της ατομικής βόμβας και το δημοφιλές βιβλίο του Michael Pollan για την επιστήμη της ψυχεδέλειας ενώ στο X δημοσίευσε συχνά απόψεις σχετικά με την επιστήμη και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψυχεδέλιας.

Η «εξαφάνιση»

Από τα μέσα του καλοκαιριού, ο 26χρονος «εξαφανίστηκε» από τα social media, με τους διαδικτυακούς του φίλους να τον ψάχνουν στο Χ και τις άλλες πλατφόρμες που διατηρούσε λογαριασμούς.

Τον Ιούλιο, ένας χρήστης έγραψε στον Μαντζιόνε, «Δεν έχω νέα σου εδώ και μήνες», προτρέποντάς τον να τον ενημερώσει εάν ισχύουν οι «δεσμεύσεις» για τον γάμο του.

«Κανείς δεν έχει νέα σου εδώ και μήνες, και προφανώς η οικογένειά σου σε ψάχνει», έγραψε ένας χρήστης στο X τον Οκτώβριο, προσθέτοντας ετικέτα σε έναν λογαριασμό που ανήκει στον Μαντζιόνε.

«Δεν ξέρω αν είσαι καλά», δημοσίευσε ένας άλλος.

Στα τέλη Νοεμβρίου, λίγες εβδομάδες πριν από την δολοφονία του Τόμσον, ένας άλλος χρήστης έγραψε στον 26χρονο μήνυμα, «σε σκέφτομαι και προσεύχομαι για σένα. Να ξέρεις ότι μας λείπεις και σε αγαπάμε».

Τώρα, καθώς η αστυνομία ψάχνει το πιθανό κίνητρο του Μαντζιόνε για τον φόνο του CEO της UnitedHealthcare, όσοι τον γνωρίζουν αναρωτιούνται πώς κάποιος με μια πολλά υποσχόμενη ζωή θα μπορούσε να έχει διαπράξει ένα τόσο θρασύ έγκλημα.

