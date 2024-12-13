Δολοφονία CEO στη Νέα Υόρκη: Οι φυλακές που κρατείται ο Λουίτζι Μαντζιόνε

Σε κρατικό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Χάντιγκτον της Πενσυλβάνια – όπου και συνελήφθη – κρατείται ο 26ρονος Λουίτζι Μαντζιόνε, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Το δικαστήριο απέρριψε την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου με εγγύηση, οπότε και επέστρεψε στη φυλακή της πολιτείας Χάντινγκτον της Πενσιλβάνια, όπου κρατείται, μέχρι να εκδοθεί στην Νέα Υόρκη.

Ο Μαντζιόνε κρατείται «υπό τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια», μόνος του σε ένα κελί, χωρίς να έχει επικοινωνία με τους άλλους τρόφιμους της φυλακής, σύμφωνα με το CBS.

Παρά την επεισοδιακή εμφάνισή του στο δικαστήριο πριν 3 ημέρες, ο ίδιος δεν είναι βίαιος και δεν βρίσκεται υπό ψυχολογική παρακολούθηση (για τον φόβο πχ αυτοκτονίας).

Επίσης, σύμφωνα με αξιωματούχους της φυλακής,ακόμα δεν έχει προαυλιστεί αλλά σύντομα θα βγει από το κελί, όπως προβλέπεται για όλους τους κρατούμενους.

Οι αχρές ακόμα ερευνούν το κίνητρο πίσω από το στυγνό έγκλημα αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει και θεωρούν τον Ματζιόνε «λαϊκό ήρωα», αγανακτισμένοι από το σύστημα υγεία και ασφάλισης στις ΗΠΑ. Μάλιστα περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι έχουν προσφέρει χρήματα για την κάλυψη των δικαστικών του εξόδων, συχνά συνοδεύοντας τη δωρεά τους με μηνύματα υποστήριξης προς τον νεαρό ή και ικανοποίησης για τον φόνο.

Το «μανιφέστο» του 26χρονου κατά του συστήματος υγείας

Ο νεαρός βασικό ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου Μπράιαν Τόμσον, όταν συνελήθφη, είχε μαζί του ένα χειρόγραφο μανιφέστο στο οποίο εξέφραζε την οργή του για το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε εξηγεί ότι «το σύστημα υγείας είναι το ακριβότερο στον κόσμο, ενώ το προσδόκιμο ζωής ενός Αμερικανού είναι στην 42η θέση παγκοσμίως».

Επίσης, «έγραφε πολλά για την περιφρόνησή του για τις αμερικανικές εταιρείες και ιδίως για τη βιομηχανία υγείας», εξήγησε ο επικεφαλής των ερευνητών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Κένι, στην εκπομπή Good Morning America του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.