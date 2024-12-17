Ο Μπιλ Μπερνς (CIA) θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ για να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς πρόκειται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στην Ντόχα την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Οι δύο τους θα συζητήσουν την πρόοδο προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων, πρόσθεσε η πηγή.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνάντηση, πρόσθεσε το διεθνές πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.