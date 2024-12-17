Η ομάδα Τραμπ ετοιμάζεται να καταργήσει την κρίσιμη ρύθμιση που «πολεμά» η Tesla

Η μεταβατική ομάδα του επερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θέλει να καταργήσει μια διάταξη που απαιτεί από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναφέρουν ατυχήματα που αφορούν οχήματα με αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης, ανέφερε το Reuters την Παρασκευή, απόφαση η οποία ευθυγραμμίζεται με την αντίθεση στη συγκεκριμένη υποχρέωση του Ίλον Μασκ, καθώς η Tesla ευθύνεται για τα περισσότερα ατυχήματα που αναφέρθηκαν.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ξόδεψε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια βοηθώντας τον Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία.

Η κατάργηση της διάταξης περί αναφοράς ατυχημάτων θα ωφελούσε ιδιαίτερα την Tesla, η οποία έχει αναφέρει τα περισσότερα από τα ατυχήματα – περισσότερα από 1.500 – στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Tesla έχει στοχοποιηθεί σε έρευνες της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (NHTSA).

Η σύσταση για την κατάργηση του κανόνα αναφοράς περί ατυχημάτων προέρχεται από μια μεταβατική ομάδα επιφορτισμένη με τη συγκρότηση αποφάσεων που θα εφαρμοσθούν τις πρώτες 100 ημέρες και αφορούν στην πολιτική για τα οχήματα. Η ομάδα χαρακτήρισε το μέτρο πολιτική για την «υπερβολική» συλλογή δεδομένων, δείχνει το έγγραφο που είδε το Reuters.

Ο Μασκ και η Tesla δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό .

Ο Τζέισον Μίλερ, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ για τις πολιτικές μετάβασης, είπε την Τρίτη ότι οι συστάσεις προέρχονται από «αουτσάιντερ που δεν έχουν κανένα ρόλο στη χάραξη της πολιτικής της διοίκησης».

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιον ρόλο, αν έχει, μπορεί να έπαιξε ο Μασκ στη διαμόρφωση των συστάσεων της μεταβατικής ομάδας ή την πιθανότητα να τις εφαρμόσει η διοίκηση. Η Alliance for Automotive Innovation, ένας εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί τις περισσότερες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός από την Tesla, έχει επικρίνει επίσης τη διάταξη ως επαχθή.

Μια ανάλυση του Reuters για τα δεδομένα του NHTSA που αφορούν σε συγκρούσεις δείχνει ότι η Tesla εμπλέκεται στα 40 από τα 45 θανατηφόρα ατυχήματα που αναφέρθηκαν στην υπηρεσία έως τις 15 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των ατυχημάτων του Tesla που διερευνήθηκαν βάσει της διάταξης ήταν ένα θανατηφόρο ατύχημα το 2023 στη Βιρτζίνια, όπου ένας οδηγός που χρησιμοποιούσε τη λειτουργία "Αυτόματος πιλότος" του αυτοκινήτου συγκρούστηκε με ένα τρέιλερ και ένα ακόμη το ίδιο έτος όπου ένα Tesla υπό τη λειτουργία του αυτόματου πιλότου χτύπησε ένα πυροσβεστικό όχημα, σκοτώνοντας τον οδηγό και τραυματίζοντας τέσσερις πυροσβέστες.

Η NHTSA ανέφερε σε δήλωση ότι τέτοια δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αναδυόμενων τεχνολογιών αυτοματοποιημένης οδήγησης. Δύο πρώην υπάλληλοι της ΝHTSA είπαν ότι οι απαιτήσεις για αναφορές ατυχημάτων ήταν ζωτικής σημασίας για τις έρευνες της υπηρεσίας σχετικά με τα χαρακτηριστικά του αυτόματου πιλότου της Tesla που οδήγησαν σε ανακλήσεις το 2023. Χωρίς τα δεδομένα, είπαν, το NHTSA δεν μπορεί εύκολα να εντοπίσει μοτίβα σύγκρουσης που τονίζουν προβλήματα ασφάλειας.

Η NHTSA είπε ότι έχει λάβει και έχει αναλύσει δεδομένα για περισσότερα από 2.700 ατυχήματα από τότε που ο οργανισμός θέσπισε τη διάταξη το 2021. Τα δεδομένα επηρέασαν 10 έρευνες σε έξι εταιρείες, είπε η NHTSA, ενώ σημειώθηκαν και εννέα ανακλήσεις για λόγους ασφαλείας στις οποίες συμμετείχαν τέσσερις διαφορετικές εταιρείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.