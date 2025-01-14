Στη Συρία ο Ύπατος Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έφθασε σήμερα στην πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, για την πρώτη επίσκεψη ενός επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ στη χώρα.

Ο Τουρκ, που είναι Αυστριακός δικηγόρος, θα επισκεφθεί τη Συρία και τον Λίβανο από σήμερα 14 έως τις 16 Ιανουαρίου και θα συναντηθεί με αξιωματούχους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και υπηρεσίες του ΟΗΕ, ανέφερε η ανακοίνωση του ΟΗΕ, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ εκδιώχθηκε από την εξουσία έπειτα από μια επίθεση αστραπή των ανταρτών τον περασμένο μήνα, βάζοντας τέλος σε 50 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την οικογένειά του και δημιουργώντας ελπίδες για λογοδοσία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία που διήρκεσε περισσότερα από 13 χρόνια.

Υπό τον Άσαντ, πολλοί αξιωματούχοι του ΟΗΕ και οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είχαν πρόσβαση στη χώρα προκειμένου να ερευνήσουν φερόμενες παραβιάσεις.

Εκπρόσωπος του γραφείου του Τουρκ δεν έδωσε προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσες φορές οι προκάτοχοί του είχαν προσπαθήσει να αποκτήσουν πρόσβαση στη χώρα. Ο ρόλος του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημιουργήθηκε το 1993.

