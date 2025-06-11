ΕΕ και Βρετανία κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για το Γιβραλτάρ

Σε πολιτική συμφωνία για το καθεστώς του Γιβραλτάρ, η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών μεταξύ της Ισπανίας και του Γιβραλτάρ, χωρίς φυσικά εμπόδια, τερματίζοντας χρόνια πολιτικής αβεβαιότητας, κατέληξαν την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο πλευρών.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς χαρακτήρισε τη συμφωνία «πραγματικά ιστορικό ορόσημο για την ΕΕ, και την Ισπανία, καθώς και για το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ».

Πρόσθεσε ότι είναι αποτέλεσμα της «επιτυχημένης συνάντησης» με τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και τον πρωθυπουργό του Γιβραλτάρ Φαμπιάν Πικάρντο.

Το καθεστώς του Γιβραλτάρ - ενός θύλακα στο νότιο άκρο της Ισπανίας που βρίσκεται υπό βρετανική κυριαρχία από τον 18ο αιώνα - και ο τρόπος αστυνόμευσης των συνόρων με την Ισπανία αποτελούσαν σημεία διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών από τότε που η Βρετανία ψήφισε υπέρ του Brexit, δηλαδή υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, το 2016. Οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του θέματος συνεχίστηκαν και μετά την επίσημη αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ το 2020, χωρίς όμως οι δύο πλευρές να καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία, μέχρι σήμερα.

Ένα από τα βασικά σημεία διαμάχης των δύο χωρών αφορούσε τον ρόλο που θα έχουν οι αρχές της Ισπανίας κατά τη διενέργεια των ελέγχων εισόδου στη ζώνη ελεύθερων ταξιδιών Σένγκεν των 29 κρατών -της οποίας η Βρετανία δεν είναι μέλος- στο αεροδρόμιο και τα λιμάνια του Γιβραλτάρ.

Όλο αυτό το διάστημα, οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ μπορούν να περνούν τα σύνορα χρησιμοποιώντας απλώς κάρτες διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να σφραγίζουν τα διαβατήριά τους. Οι Ισπανοί πολίτες από τη μεριά τους μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα χρησιμοποιώντας κυβερνητική ταυτότητα.

Κατά διαστήματα, ωστόσο, είχαν τεθεί σε εφαρμογή έλεγχοι διαβατηρίων στο πλαίσιο της διαμάχης των δύο χωρών, γεγονός που είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των περίπου 15.000 διασυνοριακών εργαζομένων, δημιουργώντας τεράστιες ουρές στα σύνορα.

Με βάση τη συμφωνία της Τετάρτης, πλέον όσοι φτάνουν στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ θα επιδεικνύουν τα διαβατήριά τους τόσο στις συνοριακές αρχές του Γιβραλτάρ όσο και της Ισπανίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας ανέφερε ότι θα ισχύσει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται από τη γαλλική αστυνομία στον σταθμό του Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο, από όπου αναχωρούν τα τρένα της Eurostar που συνδέουν τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία παρέχει μια πρακτική λύση για την αποφυγή των «επαχθών ελέγχων», όπως τους χαρακτήρισε, και των μεγάλων καθυστερήσεων στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

«Καταλήξαμε σε μια συμφωνία που προστατεύει τη βρετανική κυριαρχία, στηρίζει την οικονομία του Γιβραλτάρ και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν και πάλι μακροπρόθεσμα σχέδια», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Η Ισπανία είχε προτρέψει τη Βρετανία να κλείσει μια συμφωνία για το καθεστώς του Γιβραλτάρ πριν να τεθούν σε ισχύ οι συνοριακοί έλεγχοι της ΕΕ, τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα σύστημα ελέγχου των βιομετρικών στοιχείων για πολίτες εκτός ΕΕ.

«Πρόκειται για την άρση του τελευταίου φράχτη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς, μιλώντας για τη συμφωνία.

«Είμαι ευτυχής που οριστικοποιήσαμε μια οριστική πολιτική συμφωνία, η οποία θα προσφέρει νομική ασφάλεια στον λαό του Γιβραλτάρ, στις επιχειρήσεις του και σε όσους, σε ολόκληρη την περιοχή, βασίζονται στη σταθερότητα των συνόρων», δήλωσε ο Φάμπιαν Πικάρντο, ο πρωθυπουργός του Γιβραλτάρ.

