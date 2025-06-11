Εν μέσω απελάσεων, ειρηνικών διαδηλώσεων, επιθέσεων σε αστυνομικούς και της απειλής της δικής του σύλληψης από ομοσπονδιακούς πράκτορες, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, κοντράρεται ανοιχτά με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για την πολιτική του σταδιοδρομία.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντρών, έχει μετατρέψει αμέσως τον Νιούσομ, τον κυβερνήτη της μεγαλύτερης πολιτείας των ΗΠΑ, σε ένα πρόσωπο «αντίστασης» στις ανεξέλεγκτες αποφάσεις του Τραμπ, με αποκορύφωμα την εκστρατεία μαζικών απελάσεων μεταναστών.

Βγαίνει μπροστά και αποκτά πλεονέκτημα

Η κόντρα έρχεται σε μια στιγμή που ο Νιούσομ, ο οποίος είναι δυνητικός υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028, δέχεται σφοδρή κριτική από μερίδα των Δημοκρατικών, για τις προσπάθειές του - εν μέρει μέσω του νέου του podcast - να παρουσιάσει τον εαυτό του στο ρόλο του διαλλακτικού, σημειώνει το NBC.

Όπως και να έχει, ο Νιούσομ πρέπει να εξισορροπήσει τις δυνάμεις που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός του ελέγχου του. Αυτό περιλαμβάνει την αντιπαράθεση με τον Τραμπ (ο οποίος συχνά αναφέρεται στον κυβερνήτη ως «Newscum») και των κορυφαίων «υπασπιστών» του προέδρου, οι οποίοι είναι πάντα παρόντες στα δελτία ειδήσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα πολιτικά podcasts. Η σύγκρουση του Νιούσομ περιλαμβάνει την προσπάθεια καταστολής της βίας, επισημαίνοντας παράλληλα τις ενέργειες του Τραμπ - στις οποίες περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των Αμερικανών πεζοναυτών - ως υπερβολή.

Ταυτόχρονα, ο Νιούσομ έχει ξεκινήσει μια επίθεση μηνυμάτων στο Χ και μέσω συνεντεύξεων στα μέσα ενημέρωσης. Πλήθος βουλευτών των Δημοκρατικών υποστηρίζουν ότι το κόμμα τους συσπειρώνεται πίσω του -τουλάχιστον προς το παρόν- και θα ήταν δύσκολο για τους μελλοντικούς αντιπάλους να κάνουν οτιδήποτε άλλο από το να συνταχθούν μαζί του, όταν παίρνει θέση σε ένα πεδίο που είναι δημοφιλές στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών.

Υποστηρικτές του Νιούσομ τονίζουν ότι θα ήταν μια απροσδόκητη πολιτική ευλογία για τον κυβερνήτη αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του να τον συλλάβει αν αποφασίσει ότι έχει παραβιάσει το νόμο.

Πώς αντιδρούν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στις ενέργειες Τραμπ

Βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως ο Τζόνσον, στάθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο χειρισμό της κατάστασης στο Λος Άντζελες από τον Τραμπ. Αλλά ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής David Valadao - ο οποίος εκπροσωπεί μια περιφέρεια στην Καλιφόρνια - δήλωσε ότι «ανησυχεί για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις της ICE» στην πολιτεία, προτρέποντας την κυβέρνηση «να δώσει προτεραιότητα στην απομάκρυνση των γνωστών εγκληματιών».

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους έχουν σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει στην κριτική τους στον Τραμπ, αν και υπήρξαν δύο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις.

Η πρόεδρος της Ομάδας Μαύρων του Κογκρέσου, Yvette Clarke, D-N.Y., προχώρησε περισσότερο από τους συναδέλφους της λέγοντας ότι οι ενέργειες του Τραμπ φτάνουν στο επίπεδο των αδικημάτων που μπορούν να προσβληθούν. Από την άλλη πλευρά, ο γερουσιαστής John Fetterman, D-Pa., αναφέρθηκε στην κατάσταση στο Λος Άντζελες ως «αναρχία και πραγματικό χάος» «Το κόμμα μου χάνει το ηθικό πλεονέκτημα όταν αρνούμαστε να καταδικάσουμε το να βάζουμε φωτιά σε αυτοκίνητα, να καταστρέφουμε κτίρια και να επιτιθέμεθα στις δυνάμεις επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Fetterman.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.