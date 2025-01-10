Πολλές εντολές εκκένωσης που στάλθηκαν κατά λάθος στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων προκάλεσαν «πανικό» και «σύγχυση» χθες και σήμερα στο Λος Άντζελες, όπου μαίνονται ανεξέλεγκτες τεράστιες πυρκαγιές.

«Υπάρχει μεγάλη σύγχυση, οργή, φόβος για τα λανθασμένα μηνύματα που στάλθηκαν μέσω του συστήματος προειδοποίησης από την κομητεία του Λος Άντζελες. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο λυπάμαι», είπε ο Κέβιν ΜακΓκάουαν, ο διευθυντής της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων της κομητείας.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη δυσαρέσκειά μου για το σύστημα προειδοποίησης που προκάλεσε πανικό και σύγχυση στην κοινότητά μας σε αυτήν την περίοδο κρίσης. Δεν έχει σημασία η αιτία, όλο αυτό είναι απαράδεκτο», είπε η Λίντσεϊ Χόρβαθ, η επόπτρια μιας περιφέρειας της κομητείας.

Από τις πυρκαγιές έχουν χάσει της ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Περισσότεροι από 180.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το απόγευμα της Πέμπτης στάλθηκε ένα μήνυμα σε κινητά τηλέφωνα κατοίκων της πόλης που ανέφερε ότι «εκδόθηκε εντολή εκκένωσης για τη συνοικία σας». Λίγο αργότερα, έλαβαν ένα δεύτερο «διορθωτικό» μήνυμα που ανέφερε «να μην λάβουν υπόψη τους την εντολή εκκένωσης» η οποία αφορούσε την «Πυρκαγιά Κένεθ», στα βορειοδυτικά της πόλης.

Μια νέα προειδοποίηση ωστόσο ήρθε μέσα στη νύχτα, στις 4 τα ξημερώματα σήμερα. «Όλοι οι ειδικοί εργάζονται για να βρουν την αιτία και να επιλύσουν το πρόβλημα. Σας παρακαλώ όλους, μην απενεργοποιήσετε τα μηνύματα στα κινητά σας. Είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου», είπε ο ΜακΓκάουαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.