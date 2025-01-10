Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έλαβε πρόσκληση για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έλαβε πρόσκληση για να παραστεί στις 20 Ιανουαρίου στην τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής.

"Δεν έχουμε λάβει πρόσκληση και δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα για να παραστεί σε αυτήν", απάντησε η εκπρόσωπος Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου της Κομισιόν.

Ωστόσο, πρόσθεσε: "προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή το συντομότερο δυνατόν με την νέα κυβέρνηση" των ΗΠΑ, και πριν από την 20ή Ιανουαρίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, η οποία νοσηλεύτηκε με βαριά πνευμονία που την κρατά στο σπίτι της στο Ανόβερο, είχε ανακοινώσει πριν από μια εβδομάδα ότι ακυρώνει όλες τις υποχρεώσεις της στο εξωτερικό έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Κατά παράδοση κανένας αρχηγός κράτους ή ξένης κυβέρνησης δεν προσκαλείται στην τελετή ορκωμοσίας των Αμερικανών προέδρων. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να πράξει διαφορετικά προσκαλώντας αρκετούς ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ο οποίος αρνήθηκε την πρόσκληση. Αντιθέτως, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και της Ουγγαρίας, η Τζόρτζια Μελόνι και ο Βίκτορ Όρμπαν, αναμένεται να ταξιδέψουν στην αμερικανική πρωτεύουσα την 20ή Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

