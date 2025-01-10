Η Βραζιλία έδωσε σήμερα διορία 72 ωρών στην εταιρεία Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) προκειμένου να εξηγήσει ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη χώρα από την κατάργηση της υπηρεσίας ελέγχου του περιεχομένου στις πλατφόρμες της (fact-checking), απειλώντας να λάβει «ποινικά μέτρα» σε βάρος της, αν δεν ανταποκριθεί.

«Λόγω της έλλειψης διαφάνειας εκ μέρους της εταιρείας, η κυβέρνηση θα στείλει εξώδικο» και η Meta θα έχει στη διάθεσή της «72 ώρες για να ενημερώσει σε τι συνίσταται ακριβώς η πολιτική της για τη Βραζιλία» είπε στους δημοσιογράφους ο Ζόρζε Μεσίας, ο Γενικός Εισαγγελέας που είναι αρμόδιος για την προάσπιση των νομικών συμφερόντων του κράτους.

Εάν η αμερικανική εταιρεία δεν ανταποκριθεί μέσα στο διάστημα αυτό «θα ληφθούν νομικά μέτρα», πρόσθεσε.

Οι υπηρεσίες του Μεσίας επιβεβαίωσαν ότι έχει ήδη σταλεί το αίτημα στη Meta.

«Δεν θα επιτρέψουμε τα δίκτυα (κοινωνικής δικτύωσης) να οδηγήσουν σε μια ψηφιακή σφαγή», επέμεινε ο Ζόρζε Μεσίας.

Την Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της Meta, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ανακοίνωσε ότι τερματίζει το πρόγραμμα fact-checking στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας ότι θέλει «να αποκαταστήσει την ελευθερία της έκφρασης στις πλατφόρμες του».

Ο Ζόρζε Μεσίας είπε ότι η κυβέρνηση της Βραζιλίας «ανησυχεί πολύ» γιατί η Meta «μοιάζει με ανεμοδούρα που αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση, όπου φυσάει ο άνεμος».

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Σάο Πάουλο έδωσε διορία 30 ημερών στη Meta για να εξηγήσει εάν η απόφαση τερματισμού του προγράμματος fact-checking «θα εφαρμοστεί ή όχι στη Βραζιλία», ώστε να υπολογίσει «σε ποιο βαθμό θα υπάρχουν επιπτώσεις στα δικαιώματα των χρηστών».

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «εξαιρετικά σοβαρή» τη στροφή της Meta, τονίζοντας ότι κάθε χώρα θα πρέπει να διατηρεί την «εθνική κυριαρχία της» απέναντι στους κολοσσούς του διαδικτύου.

Σήμερα, ο Λούλα συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και συμφώνησαν ότι «η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι συνώνυμη με την ελευθερία διάδοσης ψεμάτων».

Οι δύο πρόεδροι «θεωρούν θετικό το γεγονός ότι η Βραζιλία και η Ευρώπη συνεχίζουν να συνεργάζονται για να εμποδίσουν την παραπληροφόρηση να θέσει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία των χωρών, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών», πρόσθεσε η προεδρία της Βραζιλίας στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

