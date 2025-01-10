Όλεθρο έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες όπου 4 μεγάλα μέτωπα συνεχίζουν ακάθεκτα το καταστροφικό τους έργο, την ίδια στιγμή που οι αρχές εκφράζουν φόβους για ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς τις επόμενες ώρες ενισχύονται οι άνεμοι στην περιοχή.

Μέχρι αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος είναι παντού και κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πότε θα κοπάσει η πύρινη λαίλαπα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν στην Palisades Fire και τουλάχιστον πέντε στην Eaton Fire, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Ο πραγματικός απολογισμός ακόμα δεν είναι ξεκάθαρος καθώς είναι αδύνατον στο στάδιο αυτό να γίνει καταμέτρηση των ζημιών.

Ωστόσο οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν ολόκληρες γειτονιές να έχουν καταστραφεί ενώ υπολογίζεται ότι μόνο στις παραθαλάσσιες περιοχές Palisades και Eaton,10.000 κατασκευές έγιναν παρανάλωμα του πυρός, εκ των οποίων 5.000 από τη φωτιά Palisades Fire και μεταξύ 4.000 και 5.000 στην Eaton Fire, σύμφωνα με τους πυροσβέστες της κομητείας του Λος Άντζελες. Επιπλέον, περίπου 180.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις συνοικίες τους. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να υπακούουν στις εντολές εκκένωσης, καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να μείνουν στα σπίτια τους για να σώσουν την περιουσία τους.

Η εικόνα στα μέτωπα

Η αμερικανική μεγαλούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με 5 διαφορετικά μέτωπα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν ενωθεί.

Εκείνο που έχει λάβει τη μεγαλύτερη έκταση (81 τετραγωνικά χιλιόμετρα), είναι η πυρκαγιά Palisades Fire, βορειοδυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Οι φλόγες «καταπίνουν» την πλούσια συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς, μεταξύ του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα, κατακαίγοντας τις επαύλεις πολυεκατομμυριούχων και διασήμων. Το δεύτερο μέτωπο (55 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η Eaton Fire, σαρώνει την Αλταντίνα, ένα προάστιο στα ανατολικά του Λος Άντζελες. Αυτές οι δύο πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες (Cal Fire).

Αυτά τα δύο μέτωπα αποτελούν ήδη τα δύο πιο καταστροφικά στην ιστορία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Τρία μικρότερα μέτωπα, η φωτιά Kenneth Fire (4 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η Hurst Fire (3 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και η Lidia Fire (1,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα), βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο, έχοντας περιοριστεί αντίστοιχα κατά 35%, 37% και 75%. Αντιθέτως, τρεις μικρές εστίες, η Sunset Fire, η Woodley Fire και η Olivas Fire, τέθηκαν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συνολικά, οι φωτιές έχουν ήδη κάψει σχεδόν 145.000 στρέμματα, ήτοι 145 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Την ίδια στιγμή και ενώ επικρατεί το χάος, εστάλησαν κατά λάθος μηνύματα εκκένωσης σε κατοίκους, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

Βλάβες στις υποδομές

Ο σερίφης του Λος Άντζελες προειδοποίησε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι με κατεστραμμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ανοιχτές γραμμές αερίου που «μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο».

Πυροσβέστες μάχονται με τη φωτιά Kenneth στο τμήμα West Hills του Λος Άντζελες. Photo AP

Περίπου 100.000 σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ιστότοπο που παρακολουθεί τις διακοπές ρεύματος στις ΗΠΑ.

This is what Gavin Newsom did to the Pacific Palisades.



He needs to resign immediately.



Then be indicted.pic.twitter.com/clV7paesVq

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 9, 2025

Οι αρχές προειδοποιούν επίσης τους πολίτες να μην επιστρέψουν στις περιοχές του «καθώς η εστίασή μας είναι να διατηρήσουμε υψηλή ορατότητα περιπολίας και να αποτρέψουμε τις λεηλασίες στις πληγείσες περιοχές».

Ο παράδεισος που έγινε κόλαση

Φωτογραφίες και βίντεο, με το πριν και το μετά, δείχνουν ότι το μέγεθος της καταστροφής είναι ανυπολόγιστο.

Before & after the Palisades Fire. This is so heartbreaking.

pic.twitter.com/BXwySJ2YU0 — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) January 9, 2025

Τα πανάκριβα beachhouses του Μαλιμπού δεν υπάρχουν πια

Η παραλία του Μαλιμπού με τα διάσημα beachhouses, από τα πιο ακριβά ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από την καταστροφική πυρκαγιά – μαμούθ του Λος Αντζελες, που έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 10 νεκρούς και καίει ακόμα ανεξέλεγκτη.

Με την καταστροφή των πολυτελών κατοικιών, οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να είναι οι πλέον δαπανηρές που έχουν ποτέ καταγραφεί. Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather εκτιμά ότι το ύψος των ζημιών ανέρχεται μεταξύ 135 και 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας λογαριασμός που θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στις ζώνες που κάηκαν

Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Καλιφόρνιας επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες στις ζώνες που κάηκαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται στο Λος Άντζελες εδώ και τρεις ημέρες, καθώς έχουν γίνει στόχος λεηλασιών.

«Δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε στις πληγείσες ζώνες. Αν βρεθείτε εκεί, μπορεί να συλληφθείτε. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα κτίρια, τα σπίτια τα οποία εγκατέλειψαν οι άνθρωποι επειδή τους δόθηκε αυτή η εντολή», εξήγησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, η Eaton και η Palisades, παραμένουν ανεξέλεγκτες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά Eaton έχει περιοριστεί κατά 3% και εκείνη στο ακριβό προάστιο Palisades κατά 8%.

Ο σερίφης είπε ότι περίπου 57.830 κτίσματα κινδυνεύουν. Εντολή εκκένωσης των κατοικιών τους έχει δοθεί σε 153.000 ανθρώπους ενώ σε άλλους 166.800 εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα καλώντας τους να είναι έτοιμοι για να φύγουν, εάν κριθεί αναγκαίο.

