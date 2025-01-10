Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων: Οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να εκπαιδεύονται ως ιερείς

Οι ομοφυλόφιλοι θα μπορούν να εκπαιδεύονται ως ιερείς στα ρωμαιοκαθολικά ιεροδιδασκαλεία, εφόσον τηρούν την αγαμία, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων.

Υπενθυμίζεται πως ο Πάπας Φραγκίσκος είχε υποστηρίξει ότι οι ομοφυλόφιλοι άνδρες δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί στα ιεροδιδασκαλεία, λόγω του κινδύνου να έχουν διπλή ζωή.

Βασική προϋπόθεση για τους υποψήφιους ιερείς είναι να δείχνουν «προσανατολισμό προς την άγαμη ζωή», σύμφωνα με τον Guardian.

«Κατά τη διαμορφωτική διαδικασία, όταν γίνεται αναφορά στις ομοφυλοφιλικές τάσεις, είναι σκόπιμο να μην περιορίζεται η διάκριση μόνο σε αυτή την πτυχή», ανέφερε νωρίτερα, η Ιταλική Διάσκεψη Επισκόπων προσθέτοντας ότι «ο στόχος της εκπαίδευσης για την ιεροσύνη στον συναισθηματικό-σεξουαλικό τομέα είναι η ικανότητα να καλωσορίζουν την αγνότητα στην αγαμία ως δώρο, να την επιλέγουν ελεύθερα και να τη ζουν υπεύθυνα»

Ωστόσο, επανέλαβε ότι ενώ η Καθολική Εκκλησία «σέβεται βαθιά τα εν λόγω άτομα», οι ομοφυλόφιλοι άνδρες που είναι σεξουαλικά ενεργοί δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί σε ιερατικές σχολές ή σε οποιαδήποτε άλλη ιερή τάξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.