Δεκάδες χιλιάδες σπίτια και κτίρια απειλήθηκαν χθες Κυριακή από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που καίει στους πρόποδες ενός εθνικού δάσους ανατολικά του Λος Άντζελες , εν μέσω ενός πολυήμερου καύσωνα που εκτόξευσε τις θερμοκρασίες σε όλη την περιοχή.

Οι πυροσβέστες της Πολιτείας ανέφεραν ότι τρεις πυροσβέστες τραυματίστηκαν και περισσότερες από 35.000 κτίρια απειλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων μονοκατοικιών και πολυκατοικιών και εμπορικών κτιρίων, σύμφωνα με το BBC ενώ οι αρχές εξέδωσαν εντολές εκκένωσης για πολλές περιοχές. Οι καταιγίδες που αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα θα μπορούσαν να κάνουν τις συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες.

«Οι απογευματινές καταιγίδες θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναφλέξεις και ενδεχομένως να επηρεάσουν τη δραστηριότητα γύρω από την περίμετρο της πυρκαγιάς», ανέφεραν οι πυροσβέστες της πολιτείας σε ενημέρωσή τους την Κυριακή το πρωί.

Η λεγόμενη φωτιά Line έκαιγε κατά μήκος της άκρης του εθνικού δάσους San Bernardino, περίπου 65 μίλια (105 χιλιόμετρα) ανατολικά του Λος Άντζελες. Από το πρωί της Κυριακής, οι φλόγες είχαν κάψει περίπου 70 τετραγωνικά χλμ γρασίδι, αφήνοντας ένα πυκνό σύννεφο σκούρου καπνού που κάλυπτε την περιοχή.

«Οι ακραίες θερμοκρασίες, ο άνεμος και οι κεραυνοί επέτρεψαν στη φωτιά να αναπτυχθεί γρήγορα», ανέφερε η κομητεία σε δήλωση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την κομητεία Σαν Μπερναρντίνο το βράδυ του Σαββάτου.

Κρατικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η βλάστηση είναι εξαιρετικά ξηρή στην περιοχή και οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 39 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο με τη σχετική υγρασία να μειώνεται για να παρέχει ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς.

Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά, ενώ παράλληλα συνδράμουν ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη.

