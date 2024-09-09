Λογαριασμός
Τέσσερις χωροφύλακες νεκροί σε τροχαίο στην ανατολική Τουρκία

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του τεθωρακισμένου οχήματός που έπεσε σε χαράδρα

Τουρκία τροχαίο

Τέσσερις χωροφύλακες σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν το τεθωρακισμένο όχημα στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε τροχαίο στην επαρχία Τούντσελι της ανατολικής Τουρκίας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Μετά την ανατροπή του τεθωρακισμένου οχήματός τους ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στην Οβατζίκ, στην επαρχία Τούντσελι», τέσσερις υπαξιωματικοί της χωροφυλακής «έπεσαν μάρτυρες», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια μέσω X, δημοσιοποιώντας τα ονοματεπώνυμα και τους βαθμούς τους.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, που έπεσε σε χαράδρα, εξήγησε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Επιτόπου έσπευσαν ομάδες έρευνας και διάσωσης και οι πέντε χωροφύλακες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής. Οι τέσσερις διαπιστώθηκε πως ήταν νεκροί και ο πέμπτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Διενεργείται έρευνα για το δυστύχημα. Οι ισχυρές βροχές στην περιοχή χθες το πρωί είχαν χειροτερέψει πολύ την κατάσταση στους δρόμους, σύμφωνα με το τουρκικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

TAGS: Τουρκία τροχαίο
