Συγκεκριμένες Αμερικανικές Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, προετοιμάζουν αγωγή με στόχο να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Η αγωγή αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες. Εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει την πιο τολμηρή έως σήμερα κίνηση των Πολιτειών στην προσπάθειά τους να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη στιγμή που οι ομοσπονδιακές αρχές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θεωρούνται πιο φιλικές προς τις επιχειρήσεις.

Αναλυτές εκτιμούσαν ότι η Paramount θα αντιμετώπιζε ευκολότερη διαδικασία έγκρισης από τις ομοσπονδιακές αντιμονοπωλιακές αρχές, εν μέρει λόγω των πολιτικών της διασυνδέσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, David Ellison, είναι γιος του δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της Oracle, Larry Ellison, ο οποίος έχει καλλιεργήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ.

Οι μετοχές της Warner Bros υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης από το Reuters και κατέγραφαν πτώση 3,6% το απόγευμα της Παρασκευής. Οι μετοχές της Paramount διεύρυναν επίσης τις απώλειές τους, σημειώνοντας πτώση 6,7%.

Εκπρόσωπος της Paramount δήλωσε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά και ότι η αντίθεσή της «δίνει αθέμιτο πλεονέκτημα σε εδραιωμένους παίκτες όπως η Netflix».

«Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης μιας συμφωνίας που ωφελεί ξεκάθαρα τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και συνολικά τη βιομηχανία», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Δεν έχει ακόμη γίνει σαφές ποιες άλλες πολιτείες θα συμμετάσχουν στην αγωγή. Εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Rob Bonta, δήλωσε ότι η έρευνα της πολιτείας παραμένει σε εξέλιξη, αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω.

Η προτεινόμενη συναλλαγή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από ηθοποιούς, σεναριογράφους και άλλους επαγγελματίες του Χόλιγουντ, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι θα οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας. Τόσο το Χόλιγουντ όσο και η Wall Street παρακολουθούν στενά τη συμφωνία υψηλού προφίλ, η οποία θα ενώσει ορισμένα από τα πιο διαχρονικά και δημοφιλή κινηματογραφικά και τηλεοπτικές αλυσίδες της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.



Πηγή: skai.gr

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